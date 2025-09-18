Homem é preso no Sudoeste após Correios identificarem pacote com drogas

Um homem foi preso na noite de quarta-feira (17/9) na quadra 05 do Sudoeste, suspeito de tráfico de drogas.
O Correio apurou que a prisão ocorreu após uma encomenda ser identificada pelos Correios e acompanhada pela polícia. O destinatário, um homem de 32 anos, foi abordado no momento em que retirava o pacote na portaria do prédio.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Durante a abordagem, a polícia constatou indícios de tráfico e, com a autorização do suspeito, realizou uma busca em seu apartamento. No local, foram encontradas diversas porções de maconha, haxixe e skank armazenadas em potes identificados com nomes como “vanilla” e “dry baton”, além de balança de precisão, sacos plásticos para embalar drogas e três máquinas de cartão de crédito.
A operação mobilizou pelo menos três viaturas e um helicóptero pela região. Além das substâncias, a polícia apreendeu dois veículos, valores em dinheiro e uma arma de airsoft.
O flagrante foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro Velho). O homem foi encaminhado ao IML para realização do exame de corpo de delito e, em seguida, será levado à carceragem.