Feira da Torre de TV e mais seis feiras populares passarão por reformas

Obras ocorrem na Feira do Cruzeiro, na Feira da Torre de TV e na Feira de São Sebastião | - (crédito: Divulgação/Novacap)

Com parte dos recursos liberada, permitindo a execução dos serviços em diferentes regiões, as reformas em feiras populares do Distrito Federal tiveram início pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). Nesta semana, as obras ocorrem na Feira da Torre de TV e na Feira do Cruzeiro.

Além disso, a Feira de São Sebastião começou a receber melhorias, com a demolição da cobertura existente para substituição por uma nova estrutura definitiva. Já na Feira do Paranoá, os trabalhos iniciam a partir do dia 29.

Na próxima semana estão previstas visitas técnicas em três locais: na Feira do Produtor de Ceilândia, na Feira do P Norte de Ceilândia e na Feira Permanente da QNL/QNJ, em Taguatinga, onde as obras estão programadas para começar a partir de outubro. Nas feiras de São Sebastião e Paranoá, os serviços previstos incluem reforma geral da cobertura, revisão da parte elétrica e revitalização do piso. De acordo com a Novacap, o contrato para a Feira do Paranoá foi assinado em junho deste ano e a ordem de serviço foi emitida no início de setembro, após a liberação dos recursos.

A definição da ordem dos trabalhos levou em consideração a situação precária das coberturas, que representavam riscos para feirantes e frequentadores. Ele destacou ainda que está previsto fechamento temporário do setor de alimentação da Feira de São Sebastião durante as obras. No caso da Feira do Paranoá, o funcionamento segue normalmente, sem interrupções.

Outro ponto importante é que as frentes de trabalho também atuam no período noturno, garantindo maior agilidade na execução dos serviços e minimizando transtornos para comerciantes e visitantes.

*Com informações da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap)