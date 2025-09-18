InícioCidades DF
Ainda dá tempo de votar no 8º Prêmio do Correio Braziliense CASACOR Brasília

Categorias que disputam o voto do júri popular são: sonho de sala, sonho de quarto, sonho de banheiro e sonho de cozinha. Júri técnico vai eleger o projeto mais original, melhor uso comercial, melhor uso público, melhor uso de obra de arte, projeto mais ousado e melhor projeto

Vencedores do Prêmio Correio Braziliense CasaCor 2024 - (crédito: MINERVINO JUNIOR )

"Semear Sonhos" é a temática do 8º Prêmio do Correio Braziliense CASACOR Brasília, que se destaca por reconhecer e premiar talentos e inovações nas áreas de arquitetura, design de interiores e paisagismo. A premiação, a mais importante na área de decoração do Centro-Oeste, está na 33ª edição, que teve início em 13 de agosto e segue até 12 de outubro. O público pode votar até 29 de setembro.

As categorias que disputam o voto do júri popular são: sonho de sala, sonho de quarto, sonho de banheiro e sonho de cozinha. Já o júri técnico vai eleger o projeto mais original, melhor uso comercial, melhor uso público, melhor uso de obra de arte, projeto mais ousado e melhor projeto. 

Como votar

O voto popular ocorre por meio do site premio.correiobraziliense.com.br. Os vencedores serão os projetos mais votados pelo público em cada categoria. Em caso de empate, o júri técnico será acionado. Será escolhido apenas um vencedor por categoria, mas o mesmo ambiente pode ganhar mais de um prêmio.

Ao clicar em "iniciar votação", o público será redirecionado ao site no qual deverá escolher um ambiente de cada categoria. Por isso, a próxima categoria só aparecerá se a anterior tiver a marcação do voto. Após a escolha do ambiente, clique em "confirmar" e, em seguida, a próxima categoria será apresentada.

Ao finalizar os votos dos ambientes nas quatro categorias, o público pode visualizá-los antes da etapa final de envio. Caso necessite alterar algum dos ambientes selecionados, basta clicar em "editar". Para enviar seus votos insira um e-mail válido, complete o "captcha" e clique em "enviar".

O resultado do prêmio será divulgado em cerimônia que será realizada, em 3 de outubro, na CasaCor Brasília. 

Celebração

Em 2024, os visitantes do Estádio Mané Garrincha puderam apreciar, em um espaço de 6 mil metros quadrados, 43 ambientes assinados por 71 profissionais inspirados no tema "De presente, o agora". Foram 6.795 votos do júri popular. O prêmio Sonho de Banheiro foi para o Banheiro Universo Anacrônico, criação do escritório Guel Arquitetos, que também levou o troféu do Sonho de Quarto, com o projeto Quarto Universo Anacrônico. Alessandra Moussa e Marcelo Neto levaram o troféu de Sonho de Cozinha com o projeto Refúgio do Cedro. E os arquitetos Orestes Blanco e Rosa Maranini venceram o Sonho de Sala, com a Sala Casa BRB.

postado em 18/09/2025 05:00
