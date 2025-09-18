Dirigentes da clínica de reabilitação Liberte-se vão usar tornozeleira eletrônica

Clínica da Comunidade Liberta-se no Lago Oeste não tinha licença de funcionamento desde agosto de 2024 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Os três dirigentes da Comunidade Terapêutica Liberte-se, unidade do Lago Oeste, vão usar tornozeleira eletrônica por 90 dias. Presos na terça-feira (16/9) por investigadores da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), eles foram soltos pela Justiça em audiência de custódia.

O trio foi preso pelo crime de cárcere privado. A polícia investiga, ainda, denúncias de maus-tratos e administração de medicamento de uso controlado por pessoa que não era profissional de saúde, entre outras. O juiz que analisou o caso concedeu a liberdade provisória ao grupo sem pagamento de fiança. Mas impôs as seguintes medidas: