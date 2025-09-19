Fabrício Fontoura Bezerra toma posse como desembargador do TJDFT

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) empossou, nesta sexta-feira (19/9), o juiz de direito substituto de 2º grau, Fabrício Fontoura Bezerra, como novo desembargador da Corte. Promovido por unanimidade pelo critério de antiguidade, em sessão do Tribunal Pleno de 19 de agosto, o magistrado recebeu a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do DF e dos Territórios, no grau máximo “grão-colar”.

A cerimônia foi conduzida pelo presidente do tribunal, desembargador Waldir Leôncio Júnior, e reuniu autoridades do Judiciário, do Executivo e do Legislativo, além de familiares e amigos do novo integrante da Corte. Ao lado do presidente do tribunal, estavam presentes a vice-governadora Celina Leão, o presidente da Câmara Legislativa do DF, Wellington Luiz, o procurador-geral de justiça, Georges Seigneur, e o presidente da Ordem dos Advogados, Paulo Maurício Siqueira.

Antes da cerimônia, em vídeo, o desembargador empossado relatou que seu pai foi um dos construtores de Brasília e que, desde criança, já frequentava o Palácio, o que fez com que ele desenvolvesse grande admiração pela profissão. “Hoje, tomando posse, é um dia muito feliz na minha vida. A expectativa é enorme”, disse.

O procurador-geral de justiça, Georges Seigneur; a vice-governadora Celina Leão; o presidente do TJDFT, Waldir Leôncio; o presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luiz; e o presidente da OAB-DF, Paulo Maurício Siqueira

O desembargador Roberval Belinati, vice-presidente do TJDFT, declarou que o tribunal está muito feliz com a posse do desembargador. “O magistrado é uma pessoa muito querida em nossa Corte e sempre honrou a toga, sendo juiz exemplar e modelo de inspiração para todos, ao lado de sua querida esposa Dra. Roberta e de seu filho Fernando", ressaltou.

O desembargador Diaulas Costa Ribeiro saudou o colega com os versos adaptados de Luiz Gonzaga Júnior, o Gonzaguinha: “Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, Fabrício. Nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será, e você veio e fez”, parabenizou o desembargador.

O novo desembargador assume a vaga deixada pelo desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, que se aposentou

A partir de segunda-feira (22/9), o novo desembargador passa a integrar a Primeira Câmara Cível, e assume a vaga do desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, aposentado após mais de 40 anos dedicados à Justiça.



