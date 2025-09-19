Homem furta pastelaria em Planaltina e ameaça vítimas após indiciamento

A 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina) cumpriu mandado de prisão preventiva contra um homem de 35 anos, acusado de furtar uma pastelaria na região. Ele foi preso no Núcleo Rural Rajadinha II.

O furto ocorreu em 6 de agosto e, segundo as investigações, o autor arrombou a janela dos fundos do estabelecimento e subtraiu vários itens, como um botijão de gás, bebidas, sorvetes, cigarros, aparelho de internet e dinheiro.

As câmeras de segurança registraram a ação do criminoso. Após as investigações, foi possível identificar o suspeito. Depois de tomar ciência do indiciamento, ele passou a intimidar a vítima e moradores. O homem foi preso preventivamente nesta quinta-feira (18/9).