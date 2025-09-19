"Fantasma" é preso por série de furtos em Sobradinho

A Polícia Civil colocou um ponto final — pelo menos por enquanto — nas aparições de um velho conhecido de Sobradinho: o “Fantasma”. O homem, de 41 anos, foi preso em flagrante pela 13ª DP, que cuida da região, após furtar um condomínio residencial na Quadra 2.
O apelido não é à toa. Discreto como uma assombração, ele é apontado em mais de 10 inquéritos policiais por furtos a comércios e residências da região. Sua habilidade em desaparecer antes de ser pego lhe rendeu a fama de entidade do crime local. Veja algumas ações do "Gasparzinho" capturadas por câmeras de segurança:
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Desta vez, no entanto, o plano deu errado. Capturado pelos policiais, o “Fantasma” foi finalmente enviado para um lugar onde não poderá assustar ninguém: a prisão. Lá, sua rotina deve ser bem menos misteriosa e com muito menos espaço para desaparecer.
Saiba Mais
Mariana SaraivaRepórter
Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura