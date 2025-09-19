"Fantasma" é preso por série de furtos em Sobradinho

Homém é investigado em mais de 10 inquéritos policiais por furtos em comércios e residências - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Polícia Civil colocou um ponto final — pelo menos por enquanto — nas aparições de um velho conhecido de Sobradinho: o “Fantasma”. O homem, de 41 anos, foi preso em flagrante pela 13ª DP, que cuida da região, após furtar um condomínio residencial na Quadra 2.

O apelido não é à toa. Discreto como uma assombração, ele é apontado em mais de 10 inquéritos policiais por furtos a comércios e residências da região. Sua habilidade em desaparecer antes de ser pego lhe rendeu a fama de entidade do crime local. Veja algumas ações do "Gasparzinho" capturadas por câmeras de segurança:

Desta vez, no entanto, o plano deu errado. Capturado pelos policiais, o “Fantasma” foi finalmente enviado para um lugar onde não poderá assustar ninguém: a prisão. Lá, sua rotina deve ser bem menos misteriosa e com muito menos espaço para desaparecer.