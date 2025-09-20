InícioCidades DF
Sábado (20/9) em Brasília terá sol pela manhã e chance de chuva ao longo do dia

Com sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde, Brasília terá temperaturas entre 20 ºC e 30 ºC, e a umidade do ar pode cair de 85% para 43%

Céu nublado na altura do Memorial JK, no Eixo Monumental, em Brasília - (crédito: Ed Alves/CB)
Céu nublado na altura do Memorial JK, no Eixo Monumental, em Brasília - (crédito: Ed Alves/CB)

O sábado em Brasília será marcado por variação no tempo ao longo do dia. Pela manhã, o sol aparece entre nuvens, mas a previsão indica aumento da nebulosidade, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite.

As temperaturas variam entre mínima de 20 °C e máxima de 30 °C. A umidade relativa do ar oscila bastante, indo de 85% nas primeiras horas até 43% nos períodos mais secos.

A probabilidade de chuva é de 58%, com acumulado estimado em 7 mm. O vento sopra de nordeste, a 14 km/h. Já os índices de radiação ultravioleta devem atingir nível extremo, o que exige cuidado redobrado com a exposição ao sol.

O nascer do sol foi às 6h03, e o pôr do sol acontece às 18h07.

Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Por Giovanna Kunz
postado em 20/09/2025 08:34
