Nomes de divas pop invadem o mundo pet; confira os mais usados

Tutores brasileiros estão batizando cães e gatos com nomes de divas internacionais, segundo o PetCenso

Por Bianca Lucca
Influência peluda

O mundo pop não domina só as playlists musicais, mas também as coleiras e caminhas dos pets

Nomes musicais

Muitos brasileiros escolhem nomes de cantoras famosas para seus pets, dando a eles um toque de celebridade

PetCenso

É o que revela a pesquisa PetCenso, levantamento da Petlove que compõe 1,8 milhão de pets ao redor do Brasil. Confira os nomes de divas pops internacionais mais utilizadas pelos tutores no país:

1ª Diana (Ross)

Diva do soul e pop, ex-The Supremes

2ª Lady (Gaga)

Performances teatrais e hits icônicos

3ª Tina (Turner)

Rainha do rock e soul com energia infinita

4ª Shakira

Ritmos latinos e dança inconfundível

5ª Pink

Pop-rock potente e empoderamento

6ª Sabrina (Carpenter)

Pop jovem e presença digital forte

7ª Donna (Summer)

Disco queen dos anos 70

8ª Taylor (Swift)

Letras autobiográficas e hits globais

9ª Britney (Spears)

Ícone pop teen dos anos 2000

10ª Olivia (Rodrigo)

Pop jovem cheio de emoção

11ª Rihanna

Rainha da moda e produtos de beleza

12ª Miley (Cyrus)

Pop irreverente e polêmico

13ª Cher

Diva eterna, voz e estilo marcantes

14ª Céline (Dion)

Baladas poderosas e voz icônica

15ª Adele

Soul emotivo e hits memoráveis

16ª Alicia (Keys)

R&B, piano e voz suave

17ª Mariah (Carey)

Agudos lendários e clássicos natalinos

18ª Madonna

Ícone pop e referência de empoderamento

19ª Ariana (Grande)

Voz potente e hits virais

20ª Beyoncé

Diva global e show de talento e empoderamento

