Nomes de divas pop invadem o mundo pet; confira os mais usados

O mundo pop não domina só as playlists musicais, mas também as coleiras e caminhas dos petsFreepik
Muitos brasileiros escolhem nomes de cantoras famosas para seus pets, dando a eles um toque de celebridadeFreepik
É o que revela a pesquisa PetCenso, levantamento da Petlove que compõe 1,8 milhão de pets ao redor do Brasil. Confira os nomes de divas pops internacionais mais utilizadas pelos tutores no país:Freepik
Diva do soul e pop, ex-The SupremesReprodução/Facebook
Performances teatrais e hits icônicosDivulgação
Rainha do rock e soul com energia infinitaReprodução/Instagram/@tinaturner
Ritmos latinos e dança inconfundívelMatt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Pop-rock potente e empoderamentoPink
Pop jovem e presença digital forteReprodução/Pinterest
Disco queen dos anos 70Reprodução
Letras autobiográficas e hits globaisMICHAEL TRAN
Ícone pop teen dos anos 2000Reprodução
Pop jovem cheio de emoçãoReprodução / Instagram
Rainha da moda e produtos de belezaLeon Bennett / Getty via AFP
Pop irreverente e polêmicoANGELA WEISS / AFP
Diva eterna, voz e estilo marcantesAFP
Baladas poderosas e voz icônicaGetty Images
Soul emotivo e hits memoráveisEggheaf006 / Creative Commons
R&B, piano e voz suaveReprodução instagram
Agudos lendários e clássicos natalinosDennis Leupold
Ícone pop e referência de empoderamentoRICARDO GOMES
Voz potente e hits viraisDivulgação
Diva global e show de talento e empoderamentoTMJBrazil