PM cuida de bebê após o pai ser detido por tráfico em Planaltina

Policial cuida de criança após o pai ser preso por tráfico de drogas - (crédito: Reprodução )

Um homem de 34 anos foi preso por tráfico de drogas em Planaltina na noite desta sexta-feira (19). Durante o registro da ocorrência na 16ª Delegacia de Polícia, um policial militar prestou cuidados especiais ao filho do suspeito, um bebê de aproximadamente 2 anos, até a chegada da avó materna.

O flagrante ocorreu durante patrulhamento do GTOp do 14º Batalhão, quando os militares abordaram um veículo conduzido pelo homem. A criança estava no banco traseiro sem cadeirinha e sem cinto de segurança. O motorista demorou a parar e realizou movimentos suspeitos, como se escondesse objetos. Na revista, foram encontrados 21 papelotes de substância em pó semelhante à cocaína, já embalados para venda, e uma faca no lado do motorista.

O homem foi levado à delegacia para registro da ocorrência. Enquanto aguardava a chegada da avó, responsável pela criança, um policial manteve o bebê calmo e até auxiliou na troca de fralda. O suspeito possui histórico extenso: na maioridade, já respondeu por homicídio, motim no sistema prisional e tráfico de drogas; ainda como menor, esteve envolvido em homicídio, tentativa de homicídio, roubo e tráfico.