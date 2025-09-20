InícioCidades DF
Cárcere privado

PMDF resgata mulher de cárcere privado e abusos em Samambaia Sul

Vítima, de 36 anos, passou três dias em cativeiro sendo agredida e estuprada pelo companheiro, que também mantinha o filho de 18 anos privado de liberdade

violencia domestica violencia de genero - (crédito: pacifico)

Uma mulher de 36 anos foi libertada de um cárcere privado na QR 311 de Samambaia Sul por policiais do 11º Batalhão, nessa sexta-feira (19/9). Segundo informações, ela foi mantida em cativeiro por três dias, além de agredida e estuprada pelo companheiro nesse período.

A PMDF foi acionada pelo filho do suspeito, de 18 anos, que também estava trancado na residência e impedido de sair pelo pai. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima trancada em um quarto, com vários hematomas. 

Durante o resgate, ao perceber a presença da equipe, ela pediu socorro e relatou que havia sido agredida diversas vezes com martelo, fios e faca. Ainda segundo a vítima, o agressor teria registrado imagens e vídeos de sua intimidade sem autorização.

O suspeito, de 38 anos, se trancou na cozinha, mas se entregou sem resistência após negociação com os policiais. Ambos foram encaminhados à 26ª DP, onde o homem teve a prisão em flagrante formalizada. O caso foi registrado pelos crimes de cárcere privado, tortura, estupro, registro não autorizado da intimidade sexual, lesão corporal e ameaça.

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 20/09/2025 18:24
