PMDF resgata mulher de cárcere privado e abusos em Samambaia Sul

Uma mulher de 36 anos foi libertada de um cárcere privado na QR 311 de Samambaia Sul por policiais do 11º Batalhão, nessa sexta-feira (19/9). Segundo informações, ela foi mantida em cativeiro por três dias, além de agredida e estuprada pelo companheiro nesse período.

A PMDF foi acionada pelo filho do suspeito, de 18 anos, que também estava trancado na residência e impedido de sair pelo pai. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima trancada em um quarto, com vários hematomas.

Durante o resgate, ao perceber a presença da equipe, ela pediu socorro e relatou que havia sido agredida diversas vezes com martelo, fios e faca. Ainda segundo a vítima, o agressor teria registrado imagens e vídeos de sua intimidade sem autorização.

O suspeito, de 38 anos, se trancou na cozinha, mas se entregou sem resistência após negociação com os policiais. Ambos foram encaminhados à 26ª DP, onde o homem teve a prisão em flagrante formalizada. O caso foi registrado pelos crimes de cárcere privado, tortura, estupro, registro não autorizado da intimidade sexual, lesão corporal e ameaça.