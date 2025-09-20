InícioCidades DF
OBITUÁRIO

Obituário: 52 funerais no DF e Entorno neste sábado; Veja lista

Confira quais foram os enterros e cremações neste sábado (20/9) nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (20/9):

Campo da Esperança

  • Angela Maria Gomes Coelho da Rocha e Silva, 79 anos
  • Antonia Jovelina de Mendonça, 89 anos
  • Braz Pereira da Silva, 90 anos
  • Cezar Viana Coelho Amaral, 33 anos
  • Cinzas Luis Gonzaga de Almeida, 65 anos
  • Conceição Maria de Jesus, 85 anos
  • David José Skaf, 83 anos
  • Domingos Ferreira Neto, 78 anos
  • Eva Gonçalves da Silva, 75 anos
  • Ivone Regina Caja, 66 anos
  • Lauro Saback da Hora, 91 anos
  • Leodenes da Cunha Lima, 70 anos
  • Luiza Siqueira de Sousa, 90 anos
  • Maurício Fernandes dos Santos, 41 anos
  • Sandra Regina de Faria Pompeu, 64 anos
  • Sirlei Freire da Rocha, 57 anos
  • Tereza Rodrigues dos Santos, 82 anos
  • Terezinha Pereira de Andrade, 88 anos

Taguatinga

  • Adelaide Soares de Souza, 84 anos
  • Angela de Souza Pereira, 56 anos
  • Francisco Ponciano de Melo, 77 anos
  • Guilherme Moreira Assunção Rosa, 26 anos
  • João Miguel Almeida Santos, menos de 1 ano
  • Johnys Silva Noleto, 37 anos
  • Lúcia Pereira da Silva Vieira, 53 anos
  • Maria de Lourdes Aguiar, 74 anos
  • Maria Francisca de Freitas, 87 anos
  • Maria Júlia Pereira Damacena Feitosa, 76 anos
  • Rizonaldo Alves Pastor, 78 anos
  • Rony Oliveira da Silva, 39 anos
  • Sebastião Orione dos Santos, 65 anos

Gama

  • Domingos Alves da Silva, 71 anos
  • Erismar Vieira da Silva, 78 anos
  • Francisco Onofre Campos de Paula, 69 anos
  • Rosa Maria dos Santos, 49 anos

Planaltina

  • Judith Inácio de Araújo, 67 anos
  • Nelson Francisco dos Santos, 65 anos
  • Raquel Dias, 80 anos
  • Zalvino Teixeira de Brito, 79 anos

Brazlândia

  • Jair Evaristo dos Reis, 49 anos
  • Maria Oliveira de Mendonça Fernandes, 91 anos
  • Sandra Fernandes Ribeiro, 47 anos

Sobradinho

  • Francisco Pereira da Silva, 66 anos
  • José Silva Barros, 80 anos
  • Laura Silva dos Santos, menos de 1 ano

Jardim Metropolitano

  • Bryan Santiago Muniz dos Santos, 8 anos
  • Cleonice Alves Bandeira, 72 anos
  • Vania Regina Linhares da Cruz, 49 anos
  • José Mendes Neto, 61 anos  (cremação)
  • Maria José Marinho Corrêa, 90 anos  (cremação)
  • Eustaquio Cortes Machado, 79 anos (cremação)
  • Maria do Carmo Cândido, 86 anos (cremação)

