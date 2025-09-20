Obituário: 52 funerais no DF e Entorno neste sábado; Veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (20/9):
Campo da Esperança
- Angela Maria Gomes Coelho da Rocha e Silva, 79 anos
- Antonia Jovelina de Mendonça, 89 anos
- Braz Pereira da Silva, 90 anos
- Cezar Viana Coelho Amaral, 33 anos
- Cinzas Luis Gonzaga de Almeida, 65 anos
- Conceição Maria de Jesus, 85 anos
- David José Skaf, 83 anos
- Domingos Ferreira Neto, 78 anos
- Eva Gonçalves da Silva, 75 anos
- Ivone Regina Caja, 66 anos
- Lauro Saback da Hora, 91 anos
- Leodenes da Cunha Lima, 70 anos
- Luiza Siqueira de Sousa, 90 anos
- Maurício Fernandes dos Santos, 41 anos
- Sandra Regina de Faria Pompeu, 64 anos
- Sirlei Freire da Rocha, 57 anos
- Tereza Rodrigues dos Santos, 82 anos
- Terezinha Pereira de Andrade, 88 anos
Taguatinga
- Adelaide Soares de Souza, 84 anos
- Angela de Souza Pereira, 56 anos
- Francisco Ponciano de Melo, 77 anos
- Guilherme Moreira Assunção Rosa, 26 anos
- João Miguel Almeida Santos, menos de 1 ano
- Johnys Silva Noleto, 37 anos
- Lúcia Pereira da Silva Vieira, 53 anos
- Maria de Lourdes Aguiar, 74 anos
- Maria Francisca de Freitas, 87 anos
- Maria Júlia Pereira Damacena Feitosa, 76 anos
- Rizonaldo Alves Pastor, 78 anos
- Rony Oliveira da Silva, 39 anos
- Sebastião Orione dos Santos, 65 anos
Gama
- Domingos Alves da Silva, 71 anos
- Erismar Vieira da Silva, 78 anos
- Francisco Onofre Campos de Paula, 69 anos
- Rosa Maria dos Santos, 49 anos
Planaltina
- Judith Inácio de Araújo, 67 anos
- Nelson Francisco dos Santos, 65 anos
- Raquel Dias, 80 anos
- Zalvino Teixeira de Brito, 79 anos
Brazlândia
- Jair Evaristo dos Reis, 49 anos
- Maria Oliveira de Mendonça Fernandes, 91 anos
- Sandra Fernandes Ribeiro, 47 anos
Sobradinho
- Francisco Pereira da Silva, 66 anos
- José Silva Barros, 80 anos
- Laura Silva dos Santos, menos de 1 ano
Jardim Metropolitano
- Bryan Santiago Muniz dos Santos, 8 anos
- Cleonice Alves Bandeira, 72 anos
- Vania Regina Linhares da Cruz, 49 anos
- José Mendes Neto, 61 anos (cremação)
- Maria José Marinho Corrêa, 90 anos (cremação)
- Eustaquio Cortes Machado, 79 anos (cremação)
- Maria do Carmo Cândido, 86 anos (cremação)
