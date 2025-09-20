Passageira grava motorista de aplicativo se masturbando durante corrida em Brasília

Uma mulher registrou boletim de ocorrência contra um motorista de aplicativo da Uber em Brasília, nesta sexta-feira (19/9), após denunciar importunação sexual. A corrida tinha como destino o Guará, em um trajeto de cerca de 20 minutos.
Durante o percurso, a vítima gravou um vídeo que mostra o motorista, , identificado com a inicial S., se masturbando enquanto dirigia. No depoimento à polícia, ela também relatou ter sentido cheiro de álcool e de cigarro dentro do Fiat Mobi preto. A identidade da passageira não foi divulgada.
Ao chegar ao destino, a mulher procurou diretamente o batalhão da Polícia Militar (PMDF) no Guará e, em seguida, registrou a ocorrência na 4ª Delegacia de Polícia (PCDF). Ela também relatou o caso à plataforma.
Em nota, a Uber informou que o motorista foi banido do aplicativo, que o valor da corrida foi reembolsado e que a vítima recebeu acesso ao canal de suporte psicológico oferecido em parceria com o movimento MeToo.
“A Uber lamenta o caso e considera inaceitável qualquer tipo de assédio. A plataforma defende que as mulheres têm o direito de ir e vir da maneira que quiserem e têm o direito de fazer isso em um ambiente seguro. A empresa acredita na importância de combater, coibir e denunciar casos dessa natureza e encoraja que as mulheres denunciem qualquer incidente tanto pelo aplicativo quanto às autoridades competentes.”
A reportagem entrou em contato com as assessorias da PCDF e da PMDF neste sábado. O espaço segue aberto paramanifestação.
Nota da Uber na integra:
A Uber conta com um canal de suporte psicológico, desenvolvido em parceria com o MeToo, que foi oferecido à vítima. Além disso, a empresa se coloca à disposição das autoridades para colaborar com as investigações, nos termos da lei.
Segurança é uma prioridade para a Uber e inúmeras ferramentas atuam antes, durante e depois das viagens para torná-las mais tranquilas. Entre as ferramentas estão, por exemplo, o compartilhamento de localização, gravação de áudio, gravação de vídeo, detecção de linguagem imprópria no chat e botão de ligar para a polícia - que em alguns estados já funciona de forma integrada com o serviço 190. Evitar que algo aconteça sempre é uma prioridade para empresa, que também investe em iniciativas de produção e distribuição de conteúdo para conscientização de motoristas parceiros, baseada no Código da Comunidade Uber, em parceria com organizações como o MeToo Brasil.
No entanto, a Uber entende que a violência de gênero é um problema social complexo e sistêmico que demanda ação conjunta de toda a sociedade. Por isso, a empresa possui, desde 2018, um compromisso público de enfrentamento à violência contra a mulher, que se materializa em uma série de parcerias com especialistas e autoridades no assunto para colaborar na construção de projetos e iniciativas para enfrentar essa realidade no aplicativo e na sociedade como um todo.
Como parte desse compromisso, a Uber apoiou uma pesquisa do Instituto Patrícia Galvão que mostrou que 97% das brasileiras sentem medo de sofrer violência quando se deslocam pela cidade e que 71% das mulheres já sofreram violência durante seus deslocamentos, principalmente a pé (73%) ou no ônibus (45%). Além disso, em parceria com o MeToo, a Uber criou o canal de suporte psicológico voltado para usuárias(os) e motoristas parceiras(os), que acolhe vítimas de violência de gênero e de condutas discriminatórias.
A plataforma encoraja que as pessoas reportem qualquer coisa que tenha feito elas se sentirem desconfortáveis. A Uber conta com uma equipe de suporte disponível 24/7, que analisa individualmente caso a caso, entra em contato com os envolvidos e analisa os materiais disponíveis (trajeto da viagem, gravações etc.) para tomar as medidas cabíveis. A Uber também está sempre à disposição para colaborar com as autoridades, nos termos da lei.
Vale destacar ainda que a Uber possui diversas parcerias de enfrentamento à violência de gênero e apoio às mulheres vítimas de violência doméstica com o Ministério das Mulheres do Governo Federal, Conselho Nacional de Justiça, Instituto Maria da Penha, Ministério Público da Bahia e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre outras".