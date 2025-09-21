Enxame de abelhas assusta moradores da Asa Norte

O Corpo de Bombeiros vem recebendo muitos chamados para retirar enxames de abelhas que estão entrando nos apartamentos, especialmente se alojando nas varandas. Um desses casos ocorreu neste domingo (21/9) em um dos blocos da 214 norte, próximo ao parque Olhos D´Água. As abelhas se concentraram nos apartamentos do quinto e do sexto andar.

Essa ocorrência é típica desta época do ano. Na maioria dos casos, são as abelhas migratórias. Elas apenas estão fazendo uma parada para descanso e depois seguem a outro local até encontrarem o ideal para formar uma nova colmeia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os moradores devem aguardar de 24h a 48 horas para que elas saiam naturalmente. Pois, nessa situação, não é recomendada a retirada das abelhas, nem tentar expulsá-las. Ao se sentirem ameaçadas, poderão atacar. Mas, no geral , são mansas e só querem um espaço para permanecer temporariamente. Juntam-se para proteger a abelha rainha, parecendo que estão formando uma colmeia. A época do ano de floradas e também as queimadas pela seca provocam o movimento migratório.