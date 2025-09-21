"Tarado do banheiro" é preso por filmar mulheres em bar da Asa Norte

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) indiciou neste sábado (20/9) um homem de 33 anos, dono de uma distribuidora de bebidas no Cruzeiro Velho, por registrar imagens íntimas de mulheres sem autorização dentro de um bar na Asa Norte. O caso ocorreu na noite de sábado (20/9), no bar Porks, localizado na 403 Norte, e revelou um histórico criminal preocupante do acusado.

De acordo com as investigações da 5ª Delegacia de Polícia, o homem filmava mulheres no banheiro feminino do estabelecimento, utilizando o próprio celular. Ele se trancava no banheiro ao lado, que possuía vãos visíveis por cima e por baixo, e registrava imagens das vítimas no momento em que urinavam.

A ação criminosa foi descoberta após uma das vítimas, uma jovem de 22 anos, perceber a presença do homem. “Ela viu a barba dele enquanto usava o banheiro, se assustou e gritou por socorro”, explicou ao Correio o delegado de plantão da 5ª DP, Sérgio Bautzer. O namorado da vítima, que a aguardava do lado de fora, invadiu o local para ajudar. O casal conseguiu pegar o celular do suspeito, ainda desbloqueado.

Ao verificar o conteúdo do aparelho, foram encontrados diversos vídeos de outras mulheres sendo filmadas na mesma situação. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e conduziu o homem à delegacia, onde ele foi autuado em flagrante por seis crimes de registro não autorizado da intimidade sexual.

O delegado destacou que, apesar da pena relativamente baixa prevista para esse tipo de crime, o número expressivo de vítimas e a reincidência justificaram a prisão em flagrante. Além disso, não foi estipulada fiança.

Histórico

Após a PCDF levantar o histórico criminal do acusado, foi constatado que ele possui 21 passagens, entre elas, processos por importunação sexual, registro da intimidade não autorizada, tentativa de estupro, registros de contravenções penais, como perturbação da tranquilidade e caso de ato obsceno.

“Antes mesmo da mudança no Código Penal que tipificou o crime de registro de intimidade, ele já havia sido preso por condutas semelhantes, enquadradas como contravenção penal”, observou Bautzer.

A reincidência e a gravidade dos crimes levaram o delegado a solicitar a conversão da prisão em flagrante para preventiva, o que foi acatado pelo juiz de audiência de custódia. O suspeito permanece na carceragem da Polícia Civil.

Durante o interrogatório, o investigado utilizou o direito constitucional de permanecer em silêncio. De acordo com o delegado, ele também informou fazer uso de quatro medicamentos controlados e ter fumado maconha no dia da ocorrência.

“Ele vai ser submetido a uma perícia e a um exame de sanidade mental no dia 29. Ele alegou uso de medicamentos e substâncias, mas não comentou sobre o crime em si”, disse Bautzer.

Próximos passos

O inquérito já foi encaminhado ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), que avaliará o caso. O bar Porks ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

