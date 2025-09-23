Inmet prevê tempo abafado, muito calor e tempestades para Brasília hoje (23/9)

Bom dia, Brasília! Dia deve ser de pancadas de chuva no fim da tarde e início da noite - (crédito: Ed Alves/CB)

Bom dia, brasiliense! Acordou incomodado com o tempo abafado? Então, tenha paciência. O sol não aparecerá tão cedo e essa sensação vai continuar na maior parte do dia. A boa notícia é que tem previsão de chuvas isoladas no Distrito Federal, em especial no fim da tarde.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a região está em alerta amarelo para tempestades, indicando perigo potencial diante das chuvas. O risco maior, no entanto, são as rajadas de vento, que podem chegar a 60 km/h. Também há uma pequena possibilidade de queda de granizo e trovoadas.

Hoje, a temperatura mínima foi de 18º C no DF e pode bater os 31º C; já a umidade fica entre 30% e 99%. No Plano Piloto, os termômetros variam de 18,1º C a 29º C; a umidade, de 30% a 93%. A previsão é que a semana seja de chuvas e nebulosidade.

Atenção



Com o início das chuvas, vale se atentar a alguns cuidados. Confira:



Não utilizar equipamentos elétricos nem o telefone caso esteja conectado à rede elétrica;

Evitar tomar banho durante as pancadas de chuva;

Evitar a proximidade e o contato com materiais condutores de energia;

Manter-se sempre calçado e, antes da tempestade, desligar todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas;

Na rua, também valem alguns cuidados, como procurar abrigo, não se expor à chuva, não ficar embaixo de árvores e evitar locais próximos à rede elétrica;

Uma dica é manter-se no interior do carro, um local isolado e seguro;

Para os motoristas, os conselhos, em casos de tempestades, são: redobrar a atenção, reduzir a velocidade, aumentar a distância de seguimento e conferir o estado dos pneus.

Também vale checar o funcionamento do limpador de para-brisa e as condições da borracha;

Sob chuva forte, é recomendado o uso do farol baixo, pois a luz alta reflete nas gotas de água e prejudica a visibilidade, além de não iluminar o caminho como deveria e ainda atrapalhar a visão de outros usuários da via.

