Inmet prevê tempo abafado, muito calor e tempestades para Brasília hoje (23/9)

Bom dia, brasiliense! Acordou incomodado com o tempo abafado? Então, tenha paciência. O sol não aparecerá tão cedo e essa sensação vai continuar na maior parte do dia. A boa notícia é que tem previsão de chuvas isoladas no Distrito Federal, em especial no fim da tarde.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a região está em alerta amarelo para tempestades, indicando perigo potencial diante das chuvas. O risco maior, no entanto, são as rajadas de vento, que podem chegar a 60 km/h. Também há uma pequena possibilidade de queda de granizo e trovoadas.
Hoje, a temperatura mínima foi de 18º C no DF e pode bater os 31º C; já a umidade fica entre 30% e 99%. No Plano Piloto, os termômetros variam de 18,1º C a 29º C; a umidade, de 30% a 93%. A previsão é que a semana seja de chuvas e nebulosidade.
Atenção
Com o início das chuvas, vale se atentar a alguns cuidados. Confira:
- Não utilizar equipamentos elétricos nem o telefone caso esteja conectado à rede elétrica;
- Evitar tomar banho durante as pancadas de chuva;
- Evitar a proximidade e o contato com materiais condutores de energia;
- Manter-se sempre calçado e, antes da tempestade, desligar todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas;
- Na rua, também valem alguns cuidados, como procurar abrigo, não se expor à chuva, não ficar embaixo de árvores e evitar locais próximos à rede elétrica;
- Uma dica é manter-se no interior do carro, um local isolado e seguro;
- Para os motoristas, os conselhos, em casos de tempestades, são: redobrar a atenção, reduzir a velocidade, aumentar a distância de seguimento e conferir o estado dos pneus.
- Também vale checar o funcionamento do limpador de para-brisa e as condições da borracha;
- Sob chuva forte, é recomendado o uso do farol baixo, pois a luz alta reflete nas gotas de água e prejudica a visibilidade, além de não iluminar o caminho como deveria e ainda atrapalhar a visão de outros usuários da via.
