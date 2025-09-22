Caminhão de limpeza pega fogo na Esplanada dos Ministérios

A ação rápida de um policial militar foi crucial para o controle inicial do fogo - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um caminhão de limpeza pegou fogo na noite desta segunda-feira (22) na Esplanada dos Ministérios. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PMDF) com o apoio do Corpo de Bombeiros (CBMDF). Não houve registro de feridos. Veja vídeo do momento em que as chamas são controladas:

O incidente ocorreu nas proximidades do Palácio do Itamaraty. O motorista do veículo notou as chamas e buscou ajuda imediata, parando seu caminhão próximo a um ônibus do Serviço Volante de Guarda (SVG) da PMDF.

A ação rápida de um policial militar foi crucial para o controle inicial do fogo. Ele utilizou extintores de um ministério próximo para combater às chamas, conseguindo contê-las parcialmente antes da chegada dos bombeiros.

O Corpo de Bombeiros assumiu a ocorrência para o trabalho de rescaldo. A equipe verificou a alta temperatura no local e realizou o resfriamento para assegurar a completa extinção do incêndio. As causas do fogo ainda serão investigadas.