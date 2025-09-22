Celulares do DF receberão alerta de teste da Defesa Civil no sábado (27/9)

Medidas simples podem ajudar a proteger os dados no celular em caso de furto ou roubo (Imagem: dednuel images | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A partir das 15h, sinais de alerta de teste da Defesa Civil serão enviados para a população de Brasília no próximo sábado (27/9). Além da capital, outros 12 municípios da região receberão o alerta para mostrar o funcionamento da ferramenta de aviso de desastres de grande perigo.

Os testes irão completar a nacionalização da ferramenta. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes disse que “Do Amapá ao Rio Grande do Sul, teremos 100% do Brasil com o sistema de alerta precoce disponível para a sociedade brasileira. Isso é transformador".

Esse sistema da Defesa Civil utiliza a rede de telefonia celular para alertar áreas de risco muito alto. Esses alertas aparecem de forma destacada na tela dos aparelhos e soam mesmo no modo silencioso. Para ter acesso à ferramenta, não é necessário cadastro prévio, alcançando celulares compatíveis (android e IOS lançados a partir de 2020).

A demonstração na sala de controle virtual do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), órgão responsável pela Interface de Divulgação de Alertas Públicos (Idap), responsável pela Interface de Divulgação de Alertas Públicos (Idap), plataforma do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) permite o envio estruturado de mensagens de risco para a população. Além disso, estarão presentes a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), o Ministério das Comunicações, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e operadoras.

