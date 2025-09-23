Veja como ficam novos valores das passagens entre o DF e Entorno

As passagens dos ônibus entre Distrito Federal e Entorno ficaram mais caras a partir desta terça-feira (23/9). O reajuste aplicado foi de 2,9% e afeta cerca de 380 mil pessoas que se deslocam entre o DF e os municípios do Entorno.
No momento, os governos do DF e de Goiás trabalham na elaboração da minuta do consórcio interfederativo para gerir o transporte entre o Distrito Federal e o Entorno. O consórcio vai ajudar a amortecer os valores das passagens.
Veja como ficam alguns valores
Pré-ajuste Pós-ajuste
Luziânia/GO - Taguatinga/DF 11,70 12,05
Lago Azul (Novo Gama)/GO - Brasília/DF 11,70 12,05
Planaltina/GO - Brasília/DF 11,02 11,35
Águas Lindas de Goiás/GO - Brasília/DF 10,80 11,15