Veja como ficam novos valores das passagens entre o DF e Entorno

Encarecimento do transporte teria reflexos diretos não apenas no orçamento das famílias do Entorno, mas também no mercado de trabalho e na economia do DF - (crédito: Fotos: Ed Alves CB/DA Press)

As passagens dos ônibus entre Distrito Federal e Entorno ficaram mais caras a partir desta terça-feira (23/9). O reajuste aplicado foi de 2,9% e afeta cerca de 380 mil pessoas que se deslocam entre o DF e os municípios do Entorno.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No momento, os governos do DF e de Goiás trabalham na elaboração da minuta do consórcio interfederativo para gerir o transporte entre o Distrito Federal e o Entorno. O consórcio vai ajudar a amortecer os valores das passagens.

Veja como ficam alguns valores



Pré-ajuste Pós-ajuste

Luziânia/GO - Taguatinga/DF 11,70 12,05

Lago Azul (Novo Gama)/GO - Brasília/DF 11,70 12,05

Planaltina/GO - Brasília/DF 11,02 11,35

Águas Lindas de Goiás/GO - Brasília/DF 10,80 11,15