Veja como ficam novos valores das passagens entre o DF e Entorno

Reajuste começou a valer nesta terça (23/9) e afeta cerca de 380 mil pessoas

Encarecimento do transporte teria reflexos diretos não apenas no orçamento das famílias do Entorno, mas também no mercado de trabalho e na economia do DF - (crédito: Fotos: Ed Alves CB/DA Press)
As passagens dos ônibus entre Distrito Federal e Entorno ficaram mais caras a partir desta terça-feira (23/9). O reajuste aplicado foi de 2,9% e afeta cerca de 380 mil pessoas que se deslocam entre o DF e os municípios do Entorno.

No momento, os governos do DF e de Goiás trabalham na elaboração da minuta do consórcio interfederativo para gerir o transporte entre o Distrito Federal e o Entorno. O consórcio vai ajudar a amortecer os valores das passagens.

Veja como ficam alguns valores


                                                           Pré-ajuste   Pós-ajuste

Luziânia/GO - Taguatinga/DF                        11,70         12,05

Lago Azul (Novo Gama)/GO - Brasília/DF        11,70       12,05

Planaltina/GO - Brasília/DF                            11,02       11,35

Águas Lindas de Goiás/GO - Brasília/DF          10,80      11,15

 

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 23/09/2025 12:54
