Moradores do Entorno estão indignados com reajuste das passagens

A confirmação do reajuste de 2,9% nas tarifas dos ônibus do Entorno do Distrito Federal pegou muitos passageiros de surpresa na manhã desta terça-feira (23/9). A medida, anunciada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), entrou em vigor à 0h, e afeta diretamente cerca de 380 mil trabalhadores que se deslocam diariamente entre as cidades de Goiás e Brasília.

Para a técnica em enfermagem, Ana Júlia Lima, de 23 anos, a notícia chegou de forma inesperada. “Eu fui pega de surpresa porque eu não sabia desse aumento. Eu já achava R$ 10 caro, e aumentar mais não é justo. Não recebemos muito e tem muita gente que depende do ônibus todos os dias. Não acho certo esse aumento”, disse ao Correio.

Leia também: Passagens do Entorno mais caras a partir de hoje

O sentimento de indignação também é compartilhado por Ezequias Vieira Prado, 69, técnico de laboratório. Segundo ele, o gasto diário é de R$ 20 apenas com transporte e reclama da disparidade entre os preços de Brasília e Entorno. “Não acho certo porque você roda o DF inteiro por R$ 5,50. No Goiás eu já pago R$ 7,60 só para ir para lá, e chegando ainda tem que trocar de ônibus. É um sentimento de injustiça porque o salário não acompanha esses aumentos, só as coisas que sobem”, afirmou.

Aumento

A ANTT justificou que a decisão foi tomada após sete meses de adiamentos do reajuste, pedidos pelo Governo do Distrito Federal (GDF) e pelo Governo de Goiás. Segundo a agência, ainda não foi apresentada uma versão final do protocolo que prevê a criação do Consórcio Interfederativo do Entorno (CIRME), que deve gerir e subsidiar o transporte na região.

O reajuste foi considerado necessário para manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e garantir a continuidade do serviço. O secretário de Transporte e Mobilidade (Semob-DF), Zeno Gonçalves, reconheceu o impacto da medida. “O momento é delicado e vai exigir um novo plano. Continuamos com as tratativas para a criação do Consórcio”, declarou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Confira tabela de preços

* Luziânia/GO – Taguatinga/DF: de R$ 11,70 para R$ 12,05

* Lago Azul (Novo Gama)/GO – Brasília/DF: de R$ 11,70 para R$ 12,05

* Planaltina/GO – Brasília/DF: de R$ 11,02 para R$ 11,35

* Águas Lindas de Goiás/GO – Brasília/DF: de R$ 10,80 para R$ 11,15