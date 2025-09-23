"Aguardamos solução definitiva para o transporte do Entorno", diz Ibaneis

Durante agenda na Estrutural nesta terça-feira (23/9), o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) comentou sobre o aumento das passagens de ônibus do Entorno e reforçou que a solução para o transporte da região passa pela criação do consórcio com o governo de Goiás. O reajuste de 2,9% foi confirmado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e começou a valer nesta madrugada, impactando cerca de 380 mil trabalhadores que se deslocam diariamente para a capital.

“Nós estamos tentando fazer o consórcio. Eu e Caiado temos conversado muito sobre esse assunto. Temos condições de encaminhar os projetos de lei para a Câmara Legislativa e ele para a Assembleia de Goiás autorizando esse consórcio. Mas a gente precisa do aval da União da ANTT, porque é ela quem gere todo esse transporte. Nós já encaminhamos as minutas do convênio para a ANTT e a gente aguarda que o mais breve possível tenhamos uma solução definitiva para essa questão do transporte do Entorno, inclusive com redução dos preços das passagens”, disse Ibaneis.

O governador afirmou que há expectativa de que a decisão saia em breve. “A gente aguarda isso com muita ansiedade. O secretário Zeno, juntamente com o secretário de Transportes de Goiás e o nosso secretário também do Entorno, estão acompanhando isso junto à ANTT e a gente espera que essa solução definitiva saia o mais rápido possível”, completou.

A ANTT justificou que a decisão foi tomada após sete meses de adiamentos do reajuste, pedidos pelo Governo do Distrito Federal (GDF) e pelo Governo de Goiás. Segundo a agência, ainda não foi apresentada uma versão final do protocolo que prevê a criação do Consórcio Interfederativo do Entorno (CIRME), que deve gerir e subsidiar o transporte na região.

O reajuste foi considerado necessário para manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e garantir a continuidade do serviço. O secretário de Transporte e Mobilidade (Semob-DF), Zeno Gonçalves, reconheceu o impacto da medida. “O momento é delicado e vai exigir um novo plano. Continuamos com as tratativas para a criação do Consórcio”, declarou.

* Luziânia/GO – Taguatinga/DF: de R$ 11,70 para R$ 12,05

* Lago Azul (Novo Gama)/GO – Brasília/DF: de R$ 11,70 para R$ 12,05

* Planaltina/GO – Brasília/DF: de R$ 11,02 para R$ 11,35

* Águas Lindas de Goiás/GO – Brasília/DF: de R$ 10,80 para R$ 11,15