Bicicleta é destaque no Desafio Intermodal 2025 em Brasília

A bicicleta voltou a se destacar no Desafio Intermodal, realizado na segunda-feira (22/9), em Brasília, no Dia Mundial sem Carro. Promovido pela associação Rodas da Paz, o evento, que chegou à 13ª edição no Distrito Federal, reuniu participantes para testar diferentes meios de transporte no trajeto de cerca de 11 km entre o Guará I e o Museu Nacional. O objetivo foi avaliar tempo, custo e impacto ambiental de cada modal, estimulando reflexão sobre alternativas sustentáveis de mobilidade urbana.

De acordo com o relatório divulgado nesta terça-feira (23/9), a bicicleta fixa foi o modal mais eficiente, completando o percurso em 41 minutos, sem custos e sem emissão de CO². Modalidades ativas, como corrida e outras categorias de bicicleta, também apresentaram bom desempenho, reforçando a viabilidade no cotidiano urbano.

Entre os transportes coletivos, a combinação bicicleta + metrô se mostrou competitiva, equilibrando rapidez e baixas emissões. O ônibus registrou desempenho intermediário: acessível financeiramente, mas com tempo de deslocamento maior. Já o carro particular, embora tenha completado o trajeto em 39 minutos, menor tempo absoluto, ficou em último lugar, quando se considera custo e impacto ambiental, emitindo quase 12 vezes mais CO² do que o ônibus.

O evento ocorre tradicionalmente no Dia Mundial sem Carro, como forma de estimular a população a repensar seus hábitos de deslocamento. Neste ano, fez parte da mobilização para a COP30, prevista para ocorrer entre 10 e 21 de novembro, em Belém, e contou com a presença do Curupira — mascote do evento.