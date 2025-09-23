Ibaneis assina ordem de serviço para construção da rodoviária da Estrutural

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), esteve na Cidade Estrutural para assinar a ordem de serviço, nesta terça-feira (23/9), que autoriza a construção da primeira rodoviária da região. O investimento previsto é de R$ 3,99 milhões, com prazo de entrega de até 24 meses.

Leia também: Moradores do Entorno estão indignados com reajuste das passagens



Durante a cerimônia, Ibaneis destacou que o terminal será construído para garantir mais conforto e dignidade aos passageiros, além de integrar o pacote de obras em infraestrutura na cidade. “Esse terminal vai ser bastante completo, com toda a comodidade para os passageiros. O local foi escolhido de forma estratégica para facilitar a vinda das pessoas. Estamos garantindo conforto a quem precisa sair daqui para trabalhar”, declarou.

O chefe do Buriti ainda declarou que o GDF realiza melhorias no Santa Luzia. “Vamos realizar o primeiro projeto integrado de sustentabilidade. Vamos ligar água na residência das pessoas, esgoto e infraestrutura. Queremos resolver definitivamente o problema de todas essas famílias, que ninguém dava solução e que se arrastam há mais de 20 anos”, afirmou o governador.

Leia também: Falta de confiança é a principal barreira para serviços digitais de saúde



O secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves também ressaltou a relevância da obra para os cerca de 20 mil usuários diários do transporte público da Estrutural. “Nunca ninguém fez tanto em tão pouco tempo pelo transporte e pela mobilidade do DF. Esta obra vai atender 20 mil pessoas e receberá 50 ônibus de mais de 15 linhas, que fazem quase 350 viagens por dia. Estamos falando de mais qualidade, integração e eficiência. Transporte é vida. E essa obra, cravada no coração da cidade Estrutural, que a recebe de braços abertos”, disse.

Estrutura

A nova rodoviária será construída na Quadra 8, próxima à DF-087, em frente ao parque urbano da região. O equipamento terá uma área total de 4.397 m², sendo 838 m² destinados à plataforma de embarque e desembarque, com nove baias, sendo três em formato de dente de serra e seis do tipo espinha de peixe.

Além disso, estão previstas seis vagas para estocagem de ônibus, estacionamento para 16 carros, sete motocicletas e bicicletário. Dois módulos vão compor a estrutura, um administrativo, com salas e banheiros para rodoviários, e outro com bilheteria, sala de segurança, sanitários, lanchonete e área para serviços gerais e recolhimento de resíduos sólidos.

Leia também: Criminosos que se passaram por policiais federais em assalto são presos



Atualmente, a Estrutural é atendida por 13 linhas de ônibus que realizam 692 viagens semanais, com uma frota de 60 coletivos. Os passageiros contam apenas com um ponto improvisado de soltura, que também serve como apoio para os rodoviários enquanto aguardam os horários de saída.

Outras visitas

Durante a agenda na região, o governador também visitou as obras da nova sede do 15º Batalhão da Polícia Militar (BPM). O quartel, erguido com investimento de R$ 9 milhões, terá 960 m² divididos em dois pavimentos, com blocos administrativos, alojamentos, estacionamento, guarita, área de treinamento, espaços de bem-estar e salas de reunião com a comunidade. A unidade será responsável por atender seis áreas: Estrutural, SCIA, SIA, Assentamento 26 de Setembro, Cidade do Automóvel e STRC.

O governador também vistoriou as obras da UPA da Estrutural, que será de porte 3, o maior dentro da classificação do Ministério da Saúde. O prédio será feito com investimento de R$ 17 milhões e terá 2.632 m², 65 leitos (33 para adultos e 32 pediátricos), além de consultórios médicos, salas de estabilização, isolamento, curativos, laboratório, brinquedoteca, farmácia, serviço de imagem, refeitório e áreas de apoio aos profissionais de saúde. A entrega está prevista para junho do ano que vem.





