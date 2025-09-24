Passageiros andam pelos trilhos no túnel do metrô após descarga atmosférica

De acordo com o Metrô-DF, equipes de manutenção foram acionadas imediatamente para reparar a falha no sistema - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma descarga atmosférica atingiu a rede de energia do metrô por volta das 18h de terça-feira (23/9), causando a paralisação total dos trens no trecho entre as estações Concessionárias e Praça do Relógio, um dos mais movimentados do sistema.

Leia também: Alerta de tempestade: DF tem previsão de chuva com raios e rajadas de vento



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O raio ocorreu no horário de maior movimento, provocou caos e situações de risco, e passageiros foram forçados a desembarcar e caminhar pela lateral dos trens, próximo ao trilho.

Imagens gravadas por usuários e que circulam em redes sociais mostram a gravidade da situação. Nos vídeos, é possível ver dezenas de pessoas andando pela lateral via férrea, entre os trens parados, com a iluminação interna apagada e apenas a luz de emergência ou a iluminação natural do fim da tarde. Confira:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Conforme o Metrô-DF, equipes de manutenção foram acionadas imediatamente para reparar a falha no sistema. Os serviços foram normalizados por volta das 19h, mas o transtorno se estendeu por mais tempo devido ao aglomerado de pessoas afetadas.

A empresa informou que priorizou a segurança durante o reparo que as circunstâncias do incidente são analisadas para evitar novas ocorrências. Na manhã de quarta-feira (24/9), os usuários do metrô já puderam usufruir normalmente do meio de transporte.