MPDFT cobra explicações sobre assassinato de torcedor em ônibus

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) deu cinco dias para que a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) dê informações sobre o assassinato de um torcedor do Vasco da Gama dentro de um ônibus no último domingo (21/9).

Em ofício enviado pela Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão (PDDC), o MPDFT pediu, dados sobre a identificação dos suspeitos, sua possível vinculação a torcidas organizadas, as medidas investigativas já tomadas e o acesso a imagens de câmeras do ônibus, boletins de ocorrência e eventuais prisões.

O procurador distrital dos Direitos do Cidadão, Eduardo Sabo, classificou o caso como gravíssimo e enfatizou a necessidade de medidas mais eficazes para coibir a violência no futebol.

De acordo com relatos e registros divulgados pela imprensa, o torcedor do Vasco Elmar Vaz, de 34 anos, foi abordado por um grupo trajado camisetas do Flamengo, que o obrigaram a tirar a própria camiseta e o agrediram brutalmente até a morte. O episódio ocorreu no transporte coletivo, em via pública.

A Comissão de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios do MPDFT monitora o caso. Se for confirmado o envolvimento de torcidas organizadas, as entidades esportivas poderão ser responsabilizadas com base na Lei Geral do Esporte (Lei 14.597/2023). A investigação criminal está a cargo da Polícia Civil do DF.