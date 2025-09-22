"Um paizão sempre", diz ex-companheira de torcedor morto em ataque de rivais

A vítima foi encaminhada ao hospital pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), mas não resistiu aos ferimentos - (crédito: Arquivo pessoal)

A ex-companheira de Eumar Vaz, 34 anos, conhecido como Dark, que morreu após ser agredido e esfaqueado por torcedores rivais, em Samambaia Sul, relatou a dor a da perda. Para Gabriela Mansano, mãe do filho do torcedor do Vasco da Gama, Laion, 3, a lembrança que fica é a de um homem dedicado aos filhos e apaixonado pela equipe cruzmaltina.

“Eumar era um cara tranquilo, observador e sempre na dele. Amava maratonar os vídeos do Paulinho Loko e Xracing. A maior paixão dele sempre foi o Vasco da Gama. Nada mais satisfatório pra ele do que estar reunido com a galera em dia de jogo”, lembrou.

De acordo com ela, apesar da vida corrida, a dedicação de Eumar à paternidade era inquestionável. “A relação dele com nosso filho sempre foi tranquila, nunca mediu esforços para estar com ele, cuidando ou participando de algo. Um paizão sempre!”, relatou.

O casal viveu junto por oito anos. Segundo Gabriela, além da paixão pelo time, o torcedor se destacava pela solidariedade. “Era um cara prestativo, sempre disposto a ajudar”, afirmou.

Crime

Eumar Vaz foi agredido e esfaqueado por mais de 10 torcedores do Flamengo, na noite de domingo (21/9), em um ônibus, em Samambaia Sul. A vítima foi encaminhada ao hospital pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), mas não resistiu aos ferimentos. Vídeos obtidos pelo Correio mostram o ônibus com manchas de sangue.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima vestia uma camisa do Vasco quando entrou em um ônibus, na Quadra 120. No coletivo, estavam mais de 10 torcedores do time rival, que teriam exigido que o rapaz tirasse a blusa. Com a negativa, eles o agrediram e desferiram uma facada. O crime foi logo após a partida entre Vasco e Flamengo, que terminou empatada em 1 x 1, pelo Campeonato Brasileiro.

A notícia da morte foi divulgada pela página Força Jovem do Vasco, torcida organizada da capital, da qual Eumar fazia parte. “A covardia que vocês fizeram ultrapassa todos os limites de ideologia de torcida!! Um mlk (sic.) novo cheio de sonhos, com filho pequeno para criar, teve sua jornada interrompida por uma judaria sem explicação”, diz a publicação.

A torcida ressaltou não compactuar com qualquer tipo de violência e se referiu aos agressores como “criminosos disfarçados de torcedores”. Colegas comentaram a postagem, chamando o ato de “selvageria” e “covardia”. Os autores do homicídio seguem foragidos.



