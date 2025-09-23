Torcida Força Jovem presta homenagem a Eumar Vaz: "Não é vingança, é justiça"

A dor da perda e a indignação por uma violência sem sentido marcaram o velório de Eumar Vaz, de 34 anos, no cemitério Campo da Esperança, em Brazlândia, nesta terça-feira (23/9). O torcedor do Vasco e membro da torcida organizada Força Jovem morreu após ser agredido e esfaqueado por mais de 10 torcedores do Flamengo, na noite do último domingo (21/9), em Samambaia Sul.

A torcida vascaína chegou ao velório balançando uma bandeira gigante e homenageando sob lágrimas, rufar dos tambores da bateria e pedidos por justiça. Do ônibus, saíram mais de 100 pessoas para prestar a homenagem.

Amigos e integrantes da torcida organizada estiveram presentes para se despedir de Eumar, que era conhecido pelo seu amor incondicional ao clube e pelo espírito alegre e participativo. Douglas Eduardo, 30, autônomo e amigo próximo de Eumar, ajudou a organizar a homenagem.

“Ele merece essa homenagem. A gente fez o que ele iria querer, ele não gostaria de ver a gente triste. Eu acho que lá de cima ele está muito alegre. Aqui está tudo que ele gosta, a bateria. É o que ele iria querer, que a gente estivesse aqui”.

Douglas lamentou a perda da torcida. “É uma perda terrível, que abriu uma cratera na torcida. Torcida não é isso que aconteceu. Torcida é a amizade e irmandade. Foi uma crueldade. O sentimento da torcida não é de vingança, é de justiça”, disse.

A última lembrança de Douglas com o amigo foi durante a comemoração de um gol no jogo anterior ao crime. “Essa é a última lembrança que eu vou ter dele e, agora, do velório, uma lembrança horrível”.

Outro amigo de longa data, há mais de 15 anos, Guilherme Vasco, 32, também fez questão de lembrar do caráter de Eumar e reforçar que ele jamais se envolveu em confusão.

“Ele era um irmão nosso. Independente de torcida, ele sempre foi um bom rapaz, que nunca ofereceu risco para ninguém. Amava o Vasco igual a gente”. Guilherme esteve com Eumar no estádio horas antes do crime.

“Ele saiu, nem se despediu, e partiu. A última lembrança que fica é dos momentos que eu estava com ele no jogo”, completou.

