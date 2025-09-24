Quituart lança novo projeto de dança nesta sexta-feira (26/9)

A Quituart vai iniciar o novo Projeto Dança, na sexta-feira (26/9), às 20h, no Canteiro Central QI 09/10, Lago Norte. A celebração traz para o palco a banda DF Gafieira, ao lado da cantora Celia Rabelo e dos dançarinos Ricardo Lira e Karen Lima. Na ocasião, o espaço estará totalmente reservado, e a entrada será permitida mediante ingresso de R$25, adquirido na hora.

Idealizada por Celia Rabelo e pelo band leader Gê Mendonça, o grupo apresenta a musicalidade do gênero, em uma junção de tradição e modernidade. O evento conta com a participação de Ricardo Lira e Karen Lima, que levam para o palco uma apresentação de dança de salão, expressão cultural brasileira.

O samba de gafieira, nascido no início do século 20 a partir da mistura do samba, do maxixe e de outros ritmos nacionais, ganha no projeto uma releitura contemporânea. O objetivo é valorizar a arte da dança de salão e levar a riqueza da música brasileira a novos espaços e públicos no DF.

A Quituart é reconhecida por unir gastronomia, cultura e artesanato em um ambiente familiar. Com o Projeto Dança, amplia ainda mais sua programação cultural, com intuito de reforçar a vocação como ponto de encontro e celebração da diversidade artística de Brasília.

DF Gafieira com Celia Rabelo – Projeto Dança na Quituart

Data: sexta-feira, 26 de setembro de 2025

Horário: 20h

Local: Quituart – Canteiro Central QI 09/10, Lago Norte, Brasília-DF

Ingressos: R$25 (à venda na hora)

Instagram: @quituart