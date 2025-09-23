Menor é apreendido por esfaquear o próprio pai em Samambaia Norte

Um homem foi golpeado com facadas em uma quadra de esportes na 204 em Samambaia Norte. Informações preliminares da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) indicam que o crime foi praticado pelo filho da vítima, menor de idade.
O caso, ocorrido na noite dessa segunda-feira (22/9), é investigado como tentativa de homicídio, cujo ato infracional foi praticado por um adolescente, apreendido em flagrante. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao Hospital Anchieta. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.
O flagrante de ato infracional é investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) 2, em Taguatinga.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
Mariana SaraivaRepórter
Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura