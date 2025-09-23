InícioCidades DF
ato infracional

Menor é apreendido por esfaquear o próprio pai em Samambaia Norte

Crime é investigado como tentativa de homicídio praticada por um adolescente apreendido em flagrante

Menor foi encaminhado à DCA II, em Taguatinga - (crédito: Foto: Giovanna Sfalsin/CB/D.A Press)
Menor foi encaminhado à DCA II, em Taguatinga - (crédito: Foto: Giovanna Sfalsin/CB/D.A Press)

Um homem foi golpeado com facadas em uma quadra de esportes na 204 em Samambaia Norte. Informações preliminares da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) indicam que o crime foi praticado pelo filho da vítima, menor de idade

O caso, ocorrido na noite dessa segunda-feira (22/9), é investigado como tentativa de homicídio, cujo ato infracional foi praticado por um adolescente, apreendido em flagrante. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao Hospital Anchieta. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. 

O flagrante de ato infracional é investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) 2, em Taguatinga. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Mariana Saraiva e Letícia Mouhamad
postado em 23/09/2025 15:18
x