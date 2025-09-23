Menor é apreendido por esfaquear o próprio pai em Samambaia Norte

Menor foi encaminhado à DCA II, em Taguatinga - (crédito: Foto: Giovanna Sfalsin/CB/D.A Press)

Um homem foi golpeado com facadas em uma quadra de esportes na 204 em Samambaia Norte. Informações preliminares da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) indicam que o crime foi praticado pelo filho da vítima, menor de idade.

O caso, ocorrido na noite dessa segunda-feira (22/9), é investigado como tentativa de homicídio, cujo ato infracional foi praticado por um adolescente, apreendido em flagrante. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao Hospital Anchieta. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

O flagrante de ato infracional é investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) 2, em Taguatinga.

