Viatura da PM atropela cachorro em Taguatinga e segue sem prestar socorro

Um cachorro foi atropelado por uma viatura da Polícia Militar (PMDF), na QND, em Taguatinga Norte. Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo atingiu o animal e seguiu viagem sem parar para prestar socorro. Veja:

O acidente aconteceu por volta das 16h27, na tarde de segunda-feira (22/9), quando o cachorro atravessava a Avenida Hélio Prates, uma via de três faixas. Segundo testemunhas, os carros das duas primeiras faixas reduziram a velocidade ao perceber a presença do animal, mas a viatura que trafegava na terceira faixa não conseguiu frear e acabou atingindo o cachorro.

“O mais revoltante foi que, ao primeiro impacto, já dava para a viatura ter parado, mas eles continuaram acelerando e passaram por cima do cachorro novamente. Eles não pararam em nenhum momento para oferecer ajuda, deixar um contato ou sequer averiguar a situação”, relatou Laura Farias, vizinha da dona do animal.

A moradora conta que ainda tentou interpelar os policiais. “Na hora, até gritei perguntando se eles não iriam parar mesmo, mas eles simplesmente seguiram em frente, ignorando o ocorrido. Foi uma cena muito triste e revoltante pra quem viu na hora.”

Após ser atingido, o cachorro conseguiu atravessar a via, com as patas machucadas, até alcançar uma calçada. Moradores da região se mobilizaram para prestar os primeiros cuidados e acionar os donos. O animal foi levado ao Hospital Veterinário Público (Hvep) de Taguatinga, onde permanece internado.

De acordo com Laura, o cachorro sofreu fraturas em várias partes do corpo e ainda passará por exames de tomografia e novos raios-X. “Os donos estão me atualizando. Ele segue internado e os veterinários estão fazendo mais exames para avaliar o estado dele”, contou.

A vizinha afirmou que tentou identificar a viatura, mas não conseguiu anotar a placa. “Com o nervoso, não consegui pegar a identificação, até porque pensei que eles iriam entrar no batalhão que temos próximo. Cheguei a ir até lá verificar, mas me disseram que não era viatura daquele batalhão. Até agora ninguém sabe de qual unidade era.”

Segundo Laura, até o momento a PM não deu um posicionamento sobre o ocorrido. O espaço segue aberto para que a corporação se manifeste sobre o caso. O caso será investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA).

