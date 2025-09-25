InícioCidades DF
ACIDENTE

Colisão frontal deixa duas pessoas feridas na DF-440, em Sobradinho

Dois feridos foram levados ao hospital. Um dos motoristas não apresentou ferimentos e recusou transporte médico.

Colisão frontal deixa duas pessoas feridas na DF-440, em Sobradinho - (crédito: CBMDF)
Uma colisão frontal entre dois veículos de passeio mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na tarde desta quinta-feira (25/9), na DF-440, em Sobradinho. O acionamento ocorreu por volta das 13h27.

De acordo com a corporação, quatro viaturas e 12 militares foram empenhados no atendimento. A via precisou ser interditada durante a operação de resgate. No local, os bombeiros encontraram duas vítimas em um dos carros e mais uma em uma minivan. A passageira e o condutor do carro de passeio foram estabilizados conforme os protocolos de atendimento a traumas e encaminhados para o hospital da região. Já o motorista da minivan não apresentou ferimentos e recusou transporte médico.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. O local ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Por razões legais e em respeito à privacidade dos envolvidos, informações pessoais das vítimas não foram divulgadas, conforme previsto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

Por Mariana Saraiva
postado em 25/09/2025 15:56
