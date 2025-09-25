Paixão por carros invade Brasília em evento gratuito no fim de semana

Nos dias 27 e 28 de setembro, das 13h às 18h, Brasília recebe a 1ª edição do Encontro de Gerações, um evento gratuito no Varandão do Pátio Brasil Shopping que promete encantar apaixonados por carros de todas as idades.
A iniciativa celebra o automobilismo como uma verdadeira paixão nacional, reunindo diferentes perfis de entusiastas em um só espaço. Ao todo, cerca de 140 veículos estarão em exibição, cada um carregando histórias e memórias que atravessam gerações.
O público poderá conferir clássicos que marcaram época, como Fusca, Kombi, Mustang e Maverick; veículos de drift e arrancada que competem em todo o Brasil; esportivos de luxo como Ferrari, McLaren e Porsche; além de carros de pista que já brilharam em circuitos oficiais.
A programação também reserva experiências interativas: simuladores de corrida em cockpits ultrarrealistas, exposição de miniaturas raras (Diecast), espaços instagramáveis para registrar o momento e até uma área kids com circuito automobilístico para os pequenos.
Segundo Augusto Brandão, superintendente do Pátio Brasil, a proposta é ir além da contemplação. “O Encontro de Gerações foi pensado para proporcionar ao público uma experiência única, que valoriza a história do automobilismo e, ao mesmo tempo, apresenta inovações e interatividade. Queremos que famílias, colecionadores e entusiastas encontrem aqui um espaço de convivência, cultura e lazer de qualidade”, afirma.
Serviço
- 1ª edição do Encontro de Gerações
- Data: 27 e 28 de setembro de 2025
- Horário: 13h às 18h
- Local: Varandão do Pátio Brasil Shopping
- Entrada gratuita
Saiba Mais
