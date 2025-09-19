Acidentes deixam trânsito congestionado na EPTG nesta sexta (19)

Dois acidentes causaram congestionamento na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), na manhã desta sexta-feira (19/9). O primeiro envolveu um carro e uma motocicleta, sem vítimas graves. Pouco depois, mais à frente, um ônibus e um automóvel bateram na faixa exclusiva.
As ocorrências exigiram atendimento do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), no local, mas não houve feridos em estado grave. As vítimas, que não tiveram os nomes divulgados, receberam os primeiros socorros.
