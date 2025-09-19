Acidentes deixam trânsito congestionado na EPTG nesta sexta (19)

Acidente com moto demandou socorro do Corpo de Bombeiros do DF - (crédito: Samambaia Mil Graus/Divulgação)

Dois acidentes causaram congestionamento na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), na manhã desta sexta-feira (19/9). O primeiro envolveu um carro e uma motocicleta, sem vítimas graves. Pouco depois, mais à frente, um ônibus e um automóvel bateram na faixa exclusiva.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As ocorrências exigiram atendimento do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), no local, mas não houve feridos em estado grave. As vítimas, que não tiveram os nomes divulgados, receberam os primeiros socorros.