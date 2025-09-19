InícioCidades DF
Acidentes deixam trânsito congestionado na EPTG nesta sexta (19)

Acidentes deixam tráfego intenso na via, mas sem registros de ferimentos graves

Acidente com moto demandou socorro do Corpo de Bombeiros do DF - (crédito: Samambaia Mil Graus/Divulgação)
Dois acidentes causaram congestionamento na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), na manhã desta sexta-feira (19/9). O primeiro envolveu um carro e uma motocicleta, sem vítimas graves. Pouco depois, mais à frente, um ônibus e um automóvel bateram na faixa exclusiva.

As ocorrências exigiram atendimento do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), no local, mas não houve feridos em estado grave. As vítimas, que não tiveram os nomes divulgados, receberam os primeiros socorros.

Por Davi Cruz*
postado em 19/09/2025 08:59
