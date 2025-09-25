Três pessoas são baleadas na 611 Norte, perto da Colina da UnB

Pelo menos três homens foram atingidos por disparos de arma de fogo na 611 Norte, ao lado Colina, da Universidade de Brasília (UnB). Informações preliminares dão conta de que 11 tiros foram disparados na região, conhecida por ser moradia de professores e estudantes da UnB. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros do DF e encaminhadas ao Hospital de Base. Ainda não se sabe a motivação do crime ou a autoria dos disparos.
O comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar da Asa Norte, tenente-coronel Michello Bueno informou ao Correio que a principal suspeita é disputa pelo tráfico de drogas.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O crime aconteceu em uma área de mata, conhecida como Favelinha da Asa Norte. "Essa invasão existe há mais de 10 anos. Já pedimos para ser erradicada várias vezes. Recentemente teve uma ação de desocupação lá. Mas aqui ainda tem pelo menos 13 barracos", afirmou Michello.
Ainda de acordo com Michello, a invasão é um conhecido ponto de tráfico de drogas e abastece usuários da Asa Norte. "O alvo dos disparos é um homem condenado há 10 anos de prisão que saiu da Papuda há cerca de 6 meses. Acreditamos que os outros dois foram baleados porque estavam perto", informou.
Saiba Mais
- Cidades DF Comboio do cão: grupo de agiotagem violenta é descoberto e quatro são presos
- Cidades DF Matador do PCC fingiu ser motoboy para executar rival em Sobradinho II
- Cidades DF TJDFT publica escala do 1º grau no plantão judiciário do recesso
- Cidades DF Água é suspensa na Colônia Agrícola Samambaia nesta quinta-feira (25/9)
- Cidades DF Homens são presos com bolsa recheada de maconha no Riacho Fundo I
- Cidades DF McDonald's tem 91 vagas de emprego em restaurantes no DF; veja detalhes
- Cidades DF Polícia desarticula esquema de tráfico de drogas e exploração sexual em Luziânia
Letícia MouhamadRepórter
Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades