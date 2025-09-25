Três pessoas são baleadas na 611 Norte, perto da Colina da UnB - (crédito: Marcelo Ferreira/CB)

Pelo menos três homens foram atingidos por disparos de arma de fogo na 611 Norte, ao lado Colina, da Universidade de Brasília (UnB). Informações preliminares dão conta de que 11 tiros foram disparados na região, conhecida por ser moradia de professores e estudantes da UnB. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros do DF e encaminhadas ao Hospital de Base. Ainda não se sabe a motivação do crime ou a autoria dos disparos.

O comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar da Asa Norte, tenente-coronel Michello Bueno informou ao Correio que a principal suspeita é disputa pelo tráfico de drogas.

O crime aconteceu em uma área de mata, conhecida como Favelinha da Asa Norte. "Essa invasão existe há mais de 10 anos. Já pedimos para ser erradicada várias vezes. Recentemente teve uma ação de desocupação lá. Mas aqui ainda tem pelo menos 13 barracos", afirmou Michello.

Ainda de acordo com Michello, a invasão é um conhecido ponto de tráfico de drogas e abastece usuários da Asa Norte. "O alvo dos disparos é um homem condenado há 10 anos de prisão que saiu da Papuda há cerca de 6 meses. Acreditamos que os outros dois foram baleados porque estavam perto", informou.

























