Arcebispo de Brasília se encontra com o papa Leão XIV no Vaticano

O arcebispo de Brasília, Cardeal Paulo Cezar Costa, foi recebido em audiência pelo papa Leão XIV nesta quinta-feira (25/9), no Vaticano. Segundo a Arquidiocese, o encontro reforça a "comunhão da igreja de Brasília com o sucessor de Pedro e o compromisso com a missão evangelizadora".
Além de Paulo Cezar, o papa recebeu Andrés Gabriel Ferrada Moreira, secretário do Dicastério para o Clero; Antonio Santarsiero Rosa, bispo de Huacho (Peru); o padre Roberto Pasolini e o Colégio de Escritores da revista La Civiltà Cattolica, que completou 175 anos.
Na terça-feira (23/9), Paulo Cezar visitou a Pontifícia Universidade Lateranense, onde foi recebido pelo reitor, monsenhor Alfredo Vicenzo Amarante. A reunião teve como objetivo estreitar os vínculos de cooperação entre a instituição pontifícia e as obras de ensino ligadas à Arquidiocese, abrindo novas possibilidades de intercâmbio e colaboração acadêmica.
Já na quarta-feira (24/9), o acebispo esteve em audiência com o cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação. O encontro foi marcado por reflexões acerca das perspectivas de promoção da educação católica e do fortalecimento da formação cultural na Arquidiocese de Brasília, em sintonia com as orientações da Santa Sé.
