Rotary abre inscrições para programa de intercâmbio de jovens

O Rotary International — que abrange o Distrito Federal, Goiás e Tocantins — abriu as inscrições para o Programa de Intercâmbio de Jovens 2026/2027. O projeto oferece a estudantes do ensino médio a oportunidade de viajar para o exterior, estudar em escolas locais e vivenciar uma nova cultura, com apoio de voluntários do Rotary.

Podem participar jovens de 15 a 18 anos incompletos, com bom desempenho escolar, histórico de comportamento adequado e conhecimento de pelo menos um idioma estrangeiro. Os selecionados passam por um processo que pode incluir provas, entrevistas e análise de documentos, e serão enviados a outro país, onde viverão com famílias locais e frequentarão escolas, recebendo suporte contínuo dos clubes de Rotary do país anfitrião.

O programa proporciona experiências culturais imersivas, desenvolvimento pessoal e acadêmico. Segundo a organização, a vivência em outro país ajuda os jovens a desenvolver autonomia, independência e capacidade de adaptação, além de ampliar a visão sobre diferentes sistemas educacionais.

As inscrições podem ser feitas por meio de qualquer Rotary Club próximo à residência do candidato ou pelo site do Distrito 4530 (www.yep4530.org).