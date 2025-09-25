Transporte por aplicativo do DF terá selo de identificação em QR Code

Os veículos que fazem transporte por aplicativo vão precisar ter adesivo em QRCode que permitirá que os passageiros acessem informações para aumentar a segurança, a confiança e a transparência no serviço prestado.

Em portaria publicada nesta quinta-feira (25/9) no Diário Oficial do Distrito Federal, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) informou a determinação de que os prestadores e empresas operadoras do Sistema de Transporte Individual de Passageiros (STIP) tem o prazo de 90 dias para implantarem a medida.

O adesivo deverá ser fixado no para-brisa do veículo, em local visível tanto para passageiros quanto para agentes de fiscalização. Segundo o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, a medida reforça o compromisso da pasta em modernizar e garantir maior transparência no transporte individual por aplicativos.

Segundo a norma, o código poderá ser lido por qualquer smartphone comum, de forma que o passageiro poderá ter acesso a informações básicas como autorização e nome do motorista, além da placa e do modelo do carro. O QR Code também vai facilitar a consulta completa pelos agentes de fiscalização, com dados atualizados em tempo real, como número da autorização vigente, foto do prestador e vínculo com a empresa operadora.

O sistema contará com mecanismos de segurança da informação e criptografia, para evitar clonagem ou falsificação, e respeitará integralmente a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo que dados sensíveis sejam acessados apenas por autoridades competentes.

Inicialmente, a fiscalização terá caráter educativo para adequação dos motoristas e esclarecimentos aos passageiros. Após o prazo estipulado de 90 dias, o descumprimento das normas implicará sanções administrativas, que podem variar de multas até a apreensão do veículo em casos de transporte não autorizado.

*Por Ana Carolina Alli, estagiária sob supervisão de Patrick Selvatti