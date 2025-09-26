Motorista morre após bater em caminhão parado na Epia norte

O Fiat Strada entrou embaixo da carreta que estava parada na via - (crédito: Ed Alves/CB/ DA Press)

Um homem de 57 anos morreu em um grave acidente, após colidir veículo em caminhão, na manhã desta sexta-feira (26/9), na Epia Norte. A carreta Volvo branca estava parada no Balão do Torto, sentido Plano Piloto. O Fiat Strada preto tinha dois ocupantes. O condutor não resistiu aos ferimentos. Uma mulher, que ocupava o banco de passageiro, ficou ferida.

Segundo informações preliminares, o caminhão estava carregado de cimento e teve uma mangueira de ar na cabine solta. O motorista parou para realizar a manutenção e ele fez uma sinalização com galhos e um triângulo.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) realizou o atendimento da ocorrência e mobilizou cinco veículos para o local. A passageira foi levada consciente e orientada para o Hospital de Base. Duas faixas precisaram ser isoladas, o que provocou um grande engarrafamento. Não há mais informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pelo local do acidente.



