Traficante é preso em flagrante com 50kg de maconha no Sol Nascente

Polícia Militar prende traficante com 50 kg de maconha e prensas no Sol Nascente - (crédito: PMDF/Divulgação )

Um homem, com passagens por tráfico de drogas, associação para o tráfico e mandados de prisão em aberto, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PMDF), após denúncias. Cerca de 50kg em entorpecentes foram encontrados na QSC 02, no Sol Nascente. No local, havia 35 peças de maconha e um saco grande com a droga, 14 peças de Skunk e cerca de 500 gramas de haxixe (dry).

A grande apreensão de drogas foi realizada nesta quinta-feira (25/9), pelos policiais militares da Rotam, após receber informações da Divisão de Repressão a Entorpecentes (DRE/PF). Além disso, também foram apreendidas duas prensas, utilizadas para compactar entorpecentes, e R$ 83 em dinheiro.

O suspeito foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal para o registro do tráfico de drogas. Ele ficará sob a disposição da justiça para as medidas cabíveis.