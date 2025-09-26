Mãe é presa por amarrar e torturar filho adolescente de 14 anos

Uma mulher de 43 anos foi presa em flagrante acusada de torturar o próprio filho, um adolescente de 14 anos. A denúncia foi apresentada por uma conselheira tutelar, que acompanhava o jovem no momento do registro da ocorrência. A prisão foi feita pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Águas Lindas de Goiás, na quinta-feira (25/9).

Segundo as investigações, o adolescente vinha sofrendo agressões constantes. Na manhã do flagrante, ele foi amarrado com uma extensão elétrica, espancado com socos e chutes, além de ter sido enforcado e ser mordido pela mãe e pela irmã de 17 anos. O garoto também relatou ser vítima de xingamentos frequentes, incluindo frases em que a mãe dizia que ele deveria “se jogar na frente de um ônibus”.

Após conseguir fugir, o adolescente buscou abrigo na casa de uma tia, que acionou o Conselho Tutelar. Em seguida, ele foi levado à DEAM, onde passou por exame de corpo de delito que confirmou as lesões compatíveis com os relatos de violência.

De acordo com a delegada titular da unidade, Tamires Teixeira, o caso já vinha se prolongando. “Os relatos dão conta de que o adolescente sofre agressões físicas e psicológicas há bastante tempo. Nesta quinta-feira (25/9), ele foi acorrentado pela genitora, sofreu mordidas, enforcamento, chutes e diversas outras agressões, além de constantes ofensas verbais”, afirmou.

A mulher foi autuada em flagrante pelo crime de tortura, previsto na Lei 9.455/97. A irmã do adolescente também será responsabilizada pelos atos violentos.











