Campeonato Brasiliense de canoa haviana agita fim de semana no Lago

Em 31 de maio e 1º de junho, o coração do Lago Paranoá vai bater mais forte com a 1ª Etapa do Campeonato Brasiliense de VA’A 2025 – Modalidade Maratona.

Serão cerca de 250 atletas representando os 11 clubes federados à FEBVA’A reunidos no Centro de Treinamento da Justiça Federal (CENTREJUFE), no Setor de Clubes Sul, em Brasília, para dois dias de pura adrenalina, espírito esportivo e muita remada.

Sábado (31/5) é dia das disputas de OC6 nas categorias Open, Estreante, Junior 16 e 19, Master 40, 50, 60 e 70, além das tradicionais provas mistas. E tem novidade: a da V6 Open Mista, mostrando a força e o crescimento da categoria no Lago Paranoá.

Domingo (1º/6) é a vez das canoas menores brilharem. As águas ferverão com as provas de V1, OC1 e OC2 nas mesmas categorias, além da emocionante V1 Paravaa. Também haverá a estreia das provas de V3 Mista, com formações de duas mulheres e um homem e dois homens e uma mulher.

Pela primeira vez, a competição será transmissão. As emoções das disputas serão levadas ao vivo pelo Canal Aloha Spirit Midia, no YouTube.