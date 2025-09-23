Carreta capota na BR-020 e deixa uma pessoa ferida

O condutor do veículo foi avaliado no local e dispensado da necessidade de tratamento - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma carreta capotou na BR-020, próximo à região do Taquari, no sentido Plano Piloto, na tarde desta terça-feira (23/9). De acordo com a corporação, um caminhão Mercedes-Benz Axor saiu da pista após colidir com a mureta de proteção.

Ao chegar ao local, os bombeiros isolaram a área para garantir a segurança do tráfego e adotaram protocolos para evitar vazamentos e possíveis incêndios. Enquanto isso, as equipes de resgate prestaram os primeiros atendimentos. Uma das vítimas foi transportada para o Hospital de Base (HB). O condutor do veículo foi avaliado no local e dispensado da necessidade de tratamento.

O local do acidente foi liberado após a remoção do veículo e permanece sob a responsabilidade da Polícia Militar (PMDF) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para a continuidade dos trabalhos e apuração das causas do acidente.