MP orienta que entrada de Torcida Jovem Flamengo seja impedida em estádios

A medida ocorre após o assassinato do torcedor vascaíno Eumar Vaz, 34 anos, esfaqueado dentro de um ônibus em Samambaia Sul

Eumar Vaz havia se reunido com amigos, na sede da Força Jovem do Vasco, para assistir ao jogo - (crédito: Reprodução)
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), por meio da Comissão de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios de Futebol, expediu, nesta sexta-feira (26/9), uma recomendação para que integrantes da Torcida Jovem Flamengo sejam impedidos de ingressar nos estádios e arenas do DF. A medida ocorre após o assassinato do torcedor vascaíno Eumar Vaz, 34 anos, esfaqueado dentro de um ônibus em Samambaia Sul. 

O documento foi encaminhado para as Secretarias de Segurança Pública, de Transporte e Mobilidade, e de Esportes e Lazer, além da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) e da Concessionária Arena BRB. A Comissão recomendou que a pasta impeça o ingresso em estádios e demais eventos esportivos realizados na capital federal de pessoas identificadas como integrantes, associados ou membros da Torcida Jovem Flamengo assim como o uso, nos dias de jogos, de vestimentas, bandeiras, faixas, instrumentos musicais ou quaisquer símbolos que identifiquem a referida torcida.

O MPDFT solicita ainda que a SSP-DF reforce os mecanismos de fiscalização e controle nas entradas dos estádios e em áreas externas e trajetos de acesso aos eventos, além de manter atualizado o cadastro dos membros das torcidas organizadas.

Para a Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (Semob-DF), o Metrô-DF, a Concessionária Arena BRB e a Secretaria de Esporte e Lazer do DF (SEL-DF), a recomendação é para que sejam adotados procedimentos com o objetivo de restringir o acesso de integrantes da Torcida Jovem Flamengo ou de pessoas que façam qualquer tipo de alusão a essa torcida nos dias de realização de quaisquer eventos esportivos na capital federal.

As Secretarias, o Metrô-DF e a Concessionária Arena BRB deverão informar ao MPDFT, no prazo de 10 dias corridos, as providências que serão adotadas para o cumprimento da recomendação.

Violência entre torcidas

Eumar foi agredido pelos torcedores rivais na noite de domingo (21/9). Ao entrar no ônibus, foi obrigado a retirar a camisa do próprio time por homens que vestiam camisas do Flamengo. Um menor envolvido no crime chegou a se apresentar na delegacia e confessar o crime, mas foi liberado por não haver representação.

Ema 23 de setembro, o MPDFT solicitou, no prazo de cinco dias, as informações sobre a identificação e qualificação dos suspeitos, a possível vinculação a torcidas organizadas e as medidas investigativas já adotadas, além do encaminhamento de boletins de ocorrência, autos de prisão em flagrante e imagens do circuito interno do ônibus.

Por Darcianne Diogo
postado em 26/09/2025 21:29
