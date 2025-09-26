MP orienta que entrada de Torcida Jovem Flamengo seja impedida em estádios

Eumar Vaz havia se reunido com amigos, na sede da Força Jovem do Vasco, para assistir ao jogo - (crédito: Reprodução)

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), por meio da Comissão de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios de Futebol, expediu, nesta sexta-feira (26/9), uma recomendação para que integrantes da Torcida Jovem Flamengo sejam impedidos de ingressar nos estádios e arenas do DF. A medida ocorre após o assassinato do torcedor vascaíno Eumar Vaz, 34 anos, esfaqueado dentro de um ônibus em Samambaia Sul.

O documento foi encaminhado para as Secretarias de Segurança Pública, de Transporte e Mobilidade, e de Esportes e Lazer, além da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) e da Concessionária Arena BRB. A Comissão recomendou que a pasta impeça o ingresso em estádios e demais eventos esportivos realizados na capital federal de pessoas identificadas como integrantes, associados ou membros da Torcida Jovem Flamengo assim como o uso, nos dias de jogos, de vestimentas, bandeiras, faixas, instrumentos musicais ou quaisquer símbolos que identifiquem a referida torcida.

O MPDFT solicita ainda que a SSP-DF reforce os mecanismos de fiscalização e controle nas entradas dos estádios e em áreas externas e trajetos de acesso aos eventos, além de manter atualizado o cadastro dos membros das torcidas organizadas.

Para a Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (Semob-DF), o Metrô-DF, a Concessionária Arena BRB e a Secretaria de Esporte e Lazer do DF (SEL-DF), a recomendação é para que sejam adotados procedimentos com o objetivo de restringir o acesso de integrantes da Torcida Jovem Flamengo ou de pessoas que façam qualquer tipo de alusão a essa torcida nos dias de realização de quaisquer eventos esportivos na capital federal.

As Secretarias, o Metrô-DF e a Concessionária Arena BRB deverão informar ao MPDFT, no prazo de 10 dias corridos, as providências que serão adotadas para o cumprimento da recomendação.

Violência entre torcidas

Eumar foi agredido pelos torcedores rivais na noite de domingo (21/9). Ao entrar no ônibus, foi obrigado a retirar a camisa do próprio time por homens que vestiam camisas do Flamengo. Um menor envolvido no crime chegou a se apresentar na delegacia e confessar o crime, mas foi liberado por não haver representação.

Ema 23 de setembro, o MPDFT solicitou, no prazo de cinco dias, as informações sobre a identificação e qualificação dos suspeitos, a possível vinculação a torcidas organizadas e as medidas investigativas já adotadas, além do encaminhamento de boletins de ocorrência, autos de prisão em flagrante e imagens do circuito interno do ônibus.