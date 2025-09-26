Agente canino prende mulher por tráfico de drogas na Asa Norte

Itens que foram encontrados com a mulher - (crédito: Reprodução: PMDF)

Ainda no início desta sexta-feira (26/9), uma mulher, que teve a identidade preservada, foi presa pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na 612 Norte. A prisão só foi possível por causa da ação de um agente canino do batalhão canino (BPCães).

Durante a abordagem, no local conhecido como favela da Universidade de Brasília (UnB), foram encontrados diversos itens ilegais com a mulher incluindo 19 porções de maconha, nove de cocaína, uma grande pedra de crack e uma longa faca. Além disso, um montante de R$ 200 também estava em posse da suspeita.

A detida já tinha outras passagens pela polícia, inclusive, por tráfico e e lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha. Diante dos fatos, a mulher e o material apreendido foram encaminhados à delegacia da área para os procedimentos legais cabíveis.

