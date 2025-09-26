InícioCidades DF
FOGO

Dois carros pegam fogo no Guará II na noite desta sexta-feira (26/9)

Incêndio começou em um veículo estacionado e atingiu outro ao lado, na QI 23 do Guará II. Ação rápida do Corpo de Bombeiros impediu que as chamas se espalhassem. Não houve registro de vítimas

Carros pegam fogo no Guará II; bombeiros controlam chamas e evitam maiores danos - (crédito: CBMDF)
Carros pegam fogo no Guará II; bombeiros controlam chamas e evitam maiores danos - (crédito: CBMDF)

Dois veículos foram atingidos por um incêndio na noite desta sexta-feira (26/9), na QI 23 do Guará II. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 20h13 e encontrou um carro em chamas, com o fogo já se propagando para outro automóvel estacionado ao lado.

As equipes atuaram rapidamente no combate às chamas, utilizando água e espuma, o que permitiu controlar a situação e impedir que o incêndio se espalhasse ainda mais.

Não houve registro de vítimas, e os veículos ficaram sob responsabilidade de seus proprietários.

De acordo com o CBMDF, em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), não foram divulgadas informações pessoais dos envolvidos.

 

Saiba Mais

 

Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Por Mariana Saraiva
postado em 26/09/2025 21:40
x