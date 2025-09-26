Dois carros pegam fogo no Guará II na noite desta sexta-feira (26/9)

Dois veículos foram atingidos por um incêndio na noite desta sexta-feira (26/9), na QI 23 do Guará II. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 20h13 e encontrou um carro em chamas, com o fogo já se propagando para outro automóvel estacionado ao lado.
As equipes atuaram rapidamente no combate às chamas, utilizando água e espuma, o que permitiu controlar a situação e impedir que o incêndio se espalhasse ainda mais.
Não houve registro de vítimas, e os veículos ficaram sob responsabilidade de seus proprietários.
De acordo com o CBMDF, em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), não foram divulgadas informações pessoais dos envolvidos.
