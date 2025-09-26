Motorista que morreu em acidente na Epia norte era sargento da PMDF

O motorista que morreu após colidir contra um caminhão parado na Epia Norte, na manhã desta sexta-feira (26/9), foi identificado como Willian Arnaud de Lima, de 59 anos, 2º Sargento da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Ele conduzia um Fiat Strada preto quando se envolveu no acidente, que também deixou uma passageira ferida.

Em nota a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) lamentou a morte da vítima. “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do veterano 2º Sargento da reserva Willian Arnaud de Lima. O sargento deixa um legado de dedicação e compromisso com a Corporação, que permanecerá na memória de todos que servem e serviram à PMDF. Sua trajetória de serviço inspira e enobrece a história da nossa Instituição. Que Deus, em sua infinita bondade, o receba em paz e conceda conforto aos familiares, amigos e irmãos de farda neste momento de despedida", informou.

Acidente

De acordo com informações preliminares, a carreta Volvo branca estava carregada de cimento e parou na altura do Balão do Torto, sentido Plano Piloto, após uma mangueira de ar da cabine se soltar. O motorista do caminhão sinalizou o local com galhos e um triângulo.

O Fiat Strada conduzido por Willian colidiu na traseira da carreta. A passageira que estava no veículo foi socorrida consciente e orientada pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e encaminhada ao Hospital de Base.

A corporação informou que cinco viaturas foram mobilizadas para a ocorrência. Duas faixas da via precisaram ser interditadas, o que causou congestionamento na região. A Polícia Militar ficou responsável pelo local.