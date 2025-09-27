Motorista de app é preso por devolver direção a motorista autuado em blitz

Sessenta e cinco motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool durante uma megaoperação da Lei Seca em Taguatinga. A fiscalização ocorreu na noite dessa sexta-feira (26/9) e marca o encerramento das ações promovidas para a Semana Nacional do Trânsito 2025 do Departamento de Trânsito (Detran).

No total, 350 veículos foram abordados. Dos 65 motoristas autuados, dois foram conduzidos à delegacia por crime de alcoolemia. Também foram autuados 15 condutores sem habilitação, seis com a CNH vencida e dois com o direito de dirigir suspenso. Além disso, quatro veículos estavam com escapamentos adulterados.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Motorista de app preso

Durante a blitz, o motorista de um Gol branco foi abordado e autuado por dirigir sem habilitação e por se recusar a realizar o teste do etilômetro. Após a notificação, ele contratou um motorista de transporte por aplicativo para retirar o veículo do local.

Contudo, mais à frente, o motorista do app entregou o carro novamente ao condutor, que já havia sido flagrado e notificado. Os agentes do Detran abordaram os dois. O motorista de aplicativo foi preso em flagrante por entregar a direção a pessoa alcoolizada, enquanto o outro condutor foi autuado novamente, desta vez por dirigir inabilitado e sob influência de álcool.

Para o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran-DF, Bruno Baruque, a operação demonstra a importância do trabalho ostensivo no combate à imprudência: “A Semana Nacional de Trânsito terminou com uma grande operação, que mostrou de forma clara o quanto o esforço integrado salva vidas. Nossa prioridade é retirar das vias aqueles que oferecem risco, seja por dirigir alcoolizados, sem habilitação ou em descumprimento da lei”, destacou.

