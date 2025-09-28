InícioCidades DF
ARTE

Ceilândia vira palco da maior batalha de break do Brasil

Na 9ª edição do Festival Nacional de Breaking, batalhas de dança, grafite, música e debates reafirmam a cidade como berço da cultura hip-hop no DF

Considerada o berço do hip hop no DF, Ceilândia é palco na 9ª edição do Festival Nacional de Break - (crédito: Fotos: Ed Alves CB/DA Press)
Considerada o berço do hip hop no DF, Ceilândia é palco na 9ª edição do Festival Nacional de Break - (crédito: Fotos: Ed Alves CB/DA Press)

As rodas se abrem, o chão vira palco e os corpos narram histórias no ritmo do beat. Nesse sábado (26/9), no Sesc Ceilândia, a energia foi além da música, tomou conta do espaço, transbordou das arquibancadas e se espalhou pela cidade. É a 9ª edição do Festival Nacional de Breaking Quando as Ruas Chamam, um dos maiores encontros de dança de rua do Brasil, que une arte, resistência e celebração da cultura urbana em um só fluxo.

O público que chega sente a vibração: o som do DJ mistura batidas clássicas do hip-hop com experimentações modernas, enquanto os grafites coloridos criam o cenário perfeito para a batalha. Nas arquibancadas, famílias inteiras se acomodam com olhares curiosos, crianças imitam passos ainda desengonçados e veteranos lembram os tempos em que o break ecoava nas praças e quadras de Ceilândia como forma de protesto e afirmação cultural.

Quando a roda se forma, a atmosfera muda. Cada dançarino entra como um guerreiro urbano, cada passo é ataque, cada giro é defesa, cada freeze é vitória silenciosa. No lugar de armas, movimento. No lugar de gritos, o eco do hip-hop. No centro da roda, o corpo se torna discurso, e o chão, página em branco para ser reescrito a cada batida.

Idealizador do projeto, o B-boy Alan Jhone acredita que cerca de mil pessoas passem pelo festival ate hoje, com 200 dançarinos de diferentes regiões e países. "O público vai encontrar o break da forma mais natural como ele é praticado. Aqui é reunião de dançarinos e da cultura hip-hop em geral. A Ceilândia é um polo do break no Distrito Federal. A ideia é fortalecer nossos artistas, promover intercâmbio com dançarinos de fora e aproximar a comunidade dessa arte, que tem uma trajetória tão parecida com a própria história da cidade: feita de resistência e luta", afirma.

A programação é extensa. Com entrada gratuita e classificação livre, o evento conta com batalhas, música, artes visuais e debates. As disputas estão divididas em cinco modalidades: Crew Battle (grupos), 1x1 Battle, B-Girl Battle (feminino), Especial Battle (PcD) e a democrática Cypher Kings/Queens, onde qualquer pessoa pode entrar na roda, mesmo sem competir oficialmente. É nesse espaço que se revelam talentos inesperados e que a essência da cultura se mostra mais viva.

O festival também tem sotaques de fora. O mexicano Emiliano Moncada, 33, saiu de Guadalajara para viver essa experiência. "Estou aqui para fazer esse movimento crescer. Ganhar ou perder não importa: o essencial é dançar, porque é pura emoção. Ter a atenção das pessoas é algo poderoso. É o instante de brilhar e compartilhar quem você é. Essa é a verdadeira vitória", afirma.

No meio do público, é impossível ficar parado. Jovens torcem por suas crews favoritas, crianças improvisam passos na lateral da quadra e idosos batem palmas no compasso, lembrando o tempo em que a Ceilândia era berço dos primeiros movimentos de hip-hop no DF. A cada batalha, as arquibancadas vibram como se fosse final de campeonato.

Vindo de Santa Catarina, Adriano Oliveira, o Drikow, 37, pisou pela primeira vez em Brasília para participar. "Brasília já ganhou meu coração na chegada. Hoje, dançar é meu refúgio, meu jeito de aliviar o peso do mundo. Não é mais só técnica, é encontro comigo mesmo. Estar aqui é desafiar meu próprio coração, e eu estou muito feliz em participar dessa batalha", conta.

Mas a cultura não se limita ao espaço físico. Pensando em ampliar o alcance, a organização abriu seletivas virtuais por vídeo, dando oportunidade a dançarinos que não puderam viajar. Outra novidade foi o Concurso Virtual de Graffiti, que definiu a identidade visual da edição de 2025. A arte vencedora, assinada pelo grafiteiro paulista Dan, está estampada em todos os materiais gráficos do festival, reforçando a união entre dança e artes visuais.

Hoje, a partir das 14h, as batalhas tomam conta do Sesc, acompanhadas de shows da banda Groove Attak (DF), performances livres e discotecagem de DJs consagrados como Batata Killa (SP) e Sapo (DF). No microfone, a condução é de MC Uiu (SP), mantendo a energia lá em cima. O time de jurados inclui referências, como Porteño (Argentina), Fanny (GO) e Pedrinho (RS), garantindo olhares diversos e experiências ricas nas avaliações.

É duelo, mas também é abraço. É disputa, mas também é respeito. No fim das contas, mais do que vencer, o que importa é celebrar a criatividade, a coletividade e a força de uma cultura que nasceu das ruas e, até hoje, pulsa nelas. A Ceilândia, com sua história de resistência e voz ativa, reafirma-se como um dos berços mais potentes da arte urbana no Brasil.

 

  • Considerada o berço do hip hop no DF, Ceilândia é palco na 9ª edição do Festival Nacional de Break
    Considerada o berço do hip hop no DF, Ceilândia é palco na 9ª edição do Festival Nacional de Break Fotos: Ed Alves CB/DA Press
  • Emiliano Moncada veio do México para o evento
    Emiliano Moncada veio do México para o evento Ed Alves CB/DA Press
  • Adriano Oliveira está em Brasília pela primeira vez
    Adriano Oliveira está em Brasília pela primeira vez Ed Alves CB/DA Press

 

 

Saiba Mais


Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Por Mariana Saraiva
postado em 28/09/2025 06:01
x