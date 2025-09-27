PMDF prende o mesmo ladrão duas vezes em menos de 24 horas na Asa Sul

A Polícia Militar prendeu o mesmo homem de 35 anos duas vezes em um intervalo de menos de 24 horas. As ocorrências foram registradas entre a tarde de sexta-feira (26/9) e a madrugada de sábado (27/9), na Asa Sul e no Setor Comercial.

O primeiro flagrante ocorreu por volta das 17h20 de sexta-feira, quando equipes do GTOP 21 do 1º Batalhão patrulhavam a EQ 702/902 Sul, em frente ao prédio do IPEA. Os militares abordaram um suspeito em uma bicicleta preta, carregando um pneu e o quadro de outra bicicleta.

Ao ser abordado, foi constatado que o homem tinha características idênticas às registradas em vídeos dos crimes, como o uso de boné semelhante e uma cicatriz na parte posterior da cabeça.

O suspeito foi identificado como responsável pelo roubo de duas bicicletas, registrado na 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), e por um furto em residência registrado na Delegacia Eletrônica, ambos cometidos em 25 de setembro. Na delegacia, as vítimas o reconheceram. Em depoimento, o autor afirmou inicialmente que os objetos encontrados em sua posse eram dele, mas, depois, admitiu ter entregue as bicicletas roubadas em barracas no Setor de Diversões Sul.

Na madrugada de sábado, por volta de 1h20, os PMs atenderam uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial na Quadra 5 do Setor Comercial Sul. A vítima relatou que dois homens invadiram o local e levaram uma televisão, uma caixa de som e garrafas de bebida. As imagens de segurança confirmaram que o suspeito era o mesmo detido anteriormente e o comparsa dele, de 30 anos.

Os dois foram capturados em barracas próximas ao local do crime. Os policiais recuperaram os objetos subtraídos e conduziram a dupla à 5ª Delegacia de Polícia (área central).