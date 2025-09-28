InícioCidades DF
CRIME

PMDF prende indivíduo por tráfico de drogas e apreende armas de fogo

No Recanto das Emas, homem foi preso em flagrante, usuário foi detido e armas e drogas foram apreendidas

Materiais apreendidos pela Polícia Militar - (crédito: PMDF/Divulgação)
Materiais apreendidos pela Polícia Militar - (crédito: PMDF/Divulgação)

Por volta das 19h40 deste sábado (27/09), indivíduo foi preso em flagrante por tráfico de drogas na Q 205 do Recanto das Emas. Os policiais também apreenderam duas armas de fogo, além de 393 munições deflagradas e 38 munições calibre 9mm intactas. Também foram encontrados cinco papelotes de cocaína.

Durante a ocorrência, um usuário também foi detido. O autor foi conduzido para a 27ª Delegacia de Polícia e os materiais encontrados foram apreendidos.

Mariana Reginato*

Estagiaria Editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília.

Por Mariana Reginato*
postado em 28/09/2025 15:00 / atualizado em 28/09/2025 15:36
