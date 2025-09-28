PMDF prende indivíduo por tráfico de drogas e apreende armas de fogo

Por volta das 19h40 deste sábado (27/09), indivíduo foi preso em flagrante por tráfico de drogas na Q 205 do Recanto das Emas. Os policiais também apreenderam duas armas de fogo, além de 393 munições deflagradas e 38 munições calibre 9mm intactas. Também foram encontrados cinco papelotes de cocaína.
Durante a ocorrência, um usuário também foi detido. O autor foi conduzido para a 27ª Delegacia de Polícia e os materiais encontrados foram apreendidos.
